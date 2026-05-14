L’Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya es va moderar durant el mes d’abril i va caure una dècima fins a situar-se en el 3%. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del govern espanyol mostren que la moderació de l’IPC fa que la inflació a Catalunya se situï per sota de la mitjana espanyola. La variació al territori català mostra una dècima menys que el març (3,1%) i el conjunt de l’Estat espanyol (3,2%).
L’INE assenyala que la baixada de la inflació s’atribueix a la caiguda dels preus de l’electricitat i el gas, un abaratiment d’aquests serveis que farà que el govern espanyol elimini la rebaixa de l’IVA a partir del pròxim 1 de juny, un fet que suposarà que l’impost torni al 21% habitual. En paral·lel, però, es mantindran les bonificacions als carburants, ja que els preus dels carburants i combustibles mantenen una tendència alcista motivada per la guerra a l’Orient Mitjà. Durant l’abril el preu dels carburants es va situar un 10% per sobre dels preus de l’any anterior i 2,8 dècimes més que al març (7,2%).
En el cas dels aliments, els qui havien liderat els augments de la inflació al territori català en els darrers mesos les dades de l’INE mostren que els aliments s’han encarit un 2,6% respecte de l’any anterior i ha augmentat dues dècimes respecte del mes passat. Els principals encariments els han protagonitzat els llegums i hortalisses (+12,1%), els ous (+11,5), la carn bovina (+10,1%) i l’ovina (+9,1%) i el peix (+8,3%) mentre que l’oli d’oliva ha mantingut la tendència baixista i va caure un 11,1%.
Lleida lidera un augment dels preus
A Catalunya, malgrat la caiguda general a les comarques de Lleida els preus han repuntat un 3,7%, set dècimes per sobre de la del mes de març. En canvi, a les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona l’IPC ha caigut fins al 2,8%, 3,2% i 3,3%, respectivament.