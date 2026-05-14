El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Cataluña se moderó durante el mes de abril y cayó una décima hasta situarse en el 3%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del gobierno español muestran que la moderación del IPC hace que la inflación en Cataluña se sitúe por debajo de la media española. La variación en el territorio catalán muestra una décima menos que en marzo (3,1%) y que en el conjunto del Estado español (3,2%).

El INE señala que la bajada de la inflación se atribuye a la caída de los precios de la electricidad y el gas, un abaratamiento de estos servicios que hará que el gobierno español elimine la rebaja del IVA a partir del próximo 1 de junio, lo que supondrá que el impuesto vuelva al 21% habitual. En paralelo, se mantendrán las bonificaciones a los carburantes, ya que los precios de los carburantes y combustibles mantienen una tendencia alcista motivada por la guerra en Oriente Medio. Durante abril, el precio de los carburantes se situó un 10% por encima de los precios del año anterior y 2,8 décimas más que en marzo (7,2%).

En el caso de los alimentos, los que habían liderado los aumentos de la inflación en el territorio catalán en los últimos meses, los datos del INE muestran que los alimentos se han encarecido un 2,6% respecto al año anterior y han aumentado dos décimas respecto al mes pasado. Los principales encarecimientos los han protagonizado las legumbres y hortalizas (+12,1%), los huevos (+11,5), la carne bovina (+10,1%) y la ovina (+9,1%) y el pescado (+8,3%), mientras que el aceite de oliva ha mantenido la tendencia bajista y cayó un 11,1%.

Surtidores en una gasolinera de Badalona el día en que entra en vigor la rebaja del IVA del 21 al 10% de los carburantes como medida para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. | Laura Fíguls (ACN)

Lleida lidera un aumento de los precios

En Cataluña, a pesar de la caída general en las comarcas de Lleida, los precios han repuntado un 3,7%, siete décimas por encima de la de marzo. En cambio, en las comarcas de Barcelona, Tarragona y Girona el IPC ha caído hasta el 2,8%, 3,2% y 3,3%, respectivamente.