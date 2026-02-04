La primera estimació feta per l’Eurostat mostra que la inflació anual a l’eurozona va caure fins a l’1,7% el mes de gener. Aquesta xifra implica que la inflació se situa en tres dècimes menys que al mes de desembre i implica que l’augment dels preus dels béns de consum complirien amb l’objectiu d’estabilitat del Banc Central Europeu (BCE). A l’Estat espanyol i a Catalunya la inflació sí que es manté per sobre de l’objectiu del BCE, ja que la inflació se situa en un 2,5% el gener, xifra que suposa una caiguda de cinc dècimes respecte el mes de desembre, quan es va enfilar fins al 3%. A més, la xifra també implica una caiguda de quatre dècimes respecte el mes de gener de l’any anterior.
Pel que fa als països de l’eurozona les taxes d’inflació més baixes registrades durant el mes de gener hi ha França (0,4%), Itàlia (1%), Finlàndia (1%) i Bèlgica (1,4%), mentre que les dades de l’Eurostat indiquen que a Eslovàquia (4,2%), Croàcia (3,6%), Grècia (2,8%) i Lituània (2,8%) s’ha liderat la pujada de la inflació.
Els canvis més destacats
Les dades de l’oficina estadística europea assenyalen que el preu de l’energia va experimentar una caiguda dràstica del 4,1% seguint la tendència registrada en el mes de desembre quan l’energia es va desplomar un 1,9%. En el cas dels aliments frescos, però, aquests s’han encarit per segon mes consecutiu i la inflació ha encarit un 4,4%. En el cas dels béns industrials no energètics la inflació també va augmentar però ho va fer de forma moderada amb només un 0,4%, una dècima més que al desembre, mentre que el preu dels serveis es va encarir un 3,2 en comparació al 3,4% registrat durant el mes de desembre.