La primera estimación hecha por Eurostat muestra que la inflación anual en la eurozona cayó al 1,7% en enero. Esta cifra implica que la inflación se sitúa tres décimas menos que en diciembre y significa que el aumento de los precios de los bienes de consumo cumplirían con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo (BCE). En el Estado español y en Cataluña, la inflación sí se mantiene por encima del objetivo del BCE, ya que la inflación se sitúa en un 2,5% en enero, cifra que supone una caída de cinco décimas respecto a diciembre, cuando se elevó al 3%. Además, la cifra también implica una caída de cuatro décimas respecto a enero del año anterior.

En cuanto a los países de la eurozona con las tasas de inflación más bajas registradas durante enero están Francia (0,4%), Italia (1%), Finlandia (1%) y Bélgica (1,4%), mientras que los datos de Eurostat indican que en Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%), Grecia (2,8%) y Lituania (2,8%) se lideró el aumento de la inflación.

Una mano sostiene varias monedas y céntimos de euro | Jordi Borràs (ACN)

Los cambios más destacados

Los datos de la oficina estadística europea señalan que el precio de la energía experimentó una caída drástica del 4,1% siguiendo la tendencia registrada en diciembre cuando la energía se desplomó un 1,9%. En el caso de los alimentos frescos, sin embargo, estos se han encarecido por segundo mes consecutivo y la inflación ha encarecido un 4,4%. En el caso de los bienes industriales no energéticos la inflación también aumentó pero lo hizo de forma moderada con solo un 0,4%, una décima más que en diciembre, mientras que el precio de los servicios se encareció un 3,2% en comparación al 3,4% registrado durante diciembre.