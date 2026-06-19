Catalunya ha sumat un nou rècord en el mercat de l’habitatge. Les dades pel que fa a la compravenda d’habitatges publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que durant el mes d’abril aquest tipus de transaccions -amb 8.810 adquisicions- van créixer un 7,9% a Catalunya en comparació a les dades obtingudes el mateix mes d’abril del 2025. Segons les xifres publicades per l’organisme estatal el registre de compravendes de l’habitatge durant aquest mes d’abril implica que és el segon abril més alt de la sèrie històrica de l’INE només superat l’abril del 2007, abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, quan se’n van arribar a registrar més de 9.093.
Les dades de l’institut públic destaquen que la majoria d’operacions es van realitzar sobre habitatge usat. De fet, aquest tipus d’operacions van suposar vuit de cada deu acumulant 7.103 d’aquests, una xifra que representa un augment interanual del 6,3%. Una alça que també es produeix entre els habitatges nous, els quals registren un augment del 14,4% i 1.707 operacions.
On es va comprar més
Les dades de l’INE destaquen que aquesta variació entre el 2025 i el 2026 va ser essencialment notòria a Girona, on aquest tipus d’operacions van gaudir d’un augment molt destacat respecte el 2025 i van créixer un 18,1% fins a les 1.190 operacions. A les comarques gironines les segueixen les de Tarragona, on aquest tipus d’operacions van experimentar una pujada de l’11,1% i van sumar 1.359 compravendes i el podi la completa Barcelona amb una crescuda del 8,1%, amb 5.823 compravendes. La xifra negativa la posen les comarques de Lleida, on s’ha registrat una caiguda del 21% registrant només 438 operacions.
Aquestes bones xifres de Catalunya també es repliquen a l’Estat espanyol on les compravendes van augmentar un 1,4% respecte de l’abril de l’any passat i s’han sumat fins a 107.268 operacions.