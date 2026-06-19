Cataluña ha alcanzado un nuevo récord en el mercado de la vivienda. Los datos referentes a la compraventa de viviendas publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que durante el mes de abril este tipo de transacciones -con 8.810 adquisiciones- crecieron un 7,9% en Cataluña en comparación con los datos obtenidos el mismo mes de abril de 2025. Según las cifras publicadas por el organismo estatal, el registro de compraventas de vivienda durante este mes de abril implica que es el segundo abril más alto de la serie histórica del INE, solo superado por abril de 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se llegaron a registrar más de 9.093.

Los datos del instituto público destacan que la mayoría de operaciones se realizaron sobre vivienda usada. De hecho, este tipo de operaciones representaron ocho de cada diez, acumulando 7.103 de estas, una cifra que representa un aumento interanual del 6,3%. Un alza que también se produce entre las viviendas nuevas, las cuales registran un aumento del 14,4% y 1.707 operaciones.

Dónde se compró más

Los datos del INE destacan que esta variación entre 2025 y 2026 fue especialmente notable en Girona, donde este tipo de operaciones disfrutaron de un aumento muy destacado respecto a 2025 y crecieron un 18,1% hasta las 1.190 operaciones. A las comarcas de Girona les siguen las de Tarragona, donde este tipo de operaciones experimentaron un aumento del 11,1% y sumaron 1.359 compraventas y el podio lo completa Barcelona con un crecimiento del 8,1%, con 5.823 compraventas. La cifra negativa la ponen las comarcas de Lleida, donde se ha registrado una caída del 21% registrando solo 438 operaciones.

Una mujer revisa las ofertas de pisos a la venta fuera de una inmobiliaria / ACN

Estas buenas cifras de Cataluña también se replican en el Estado español, donde las compraventas aumentaron un 1,4% respecto a abril del año pasado y se han sumado hasta 107.268 operaciones.