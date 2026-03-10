La política econòmica espanyola suma un nou capítol del serial entre les empreses i el Govern. La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) ha tancat la porta a la proposta de “democratització” de les empreses impulsada pel Ministeri de Treball i Economia Social. En un comunicat recollit per Europa Press la patronal espanyola ha assenyalat que no s’asseurà a negociar amb el ministeri encapçalat per Yolanda Díaz, ja que considera la proposta com “un nou exercici d’intervencionisme i una vulneració del dret a la propietat privada”.
“En un moment en el qual el conflicte armat a l’Orient Mitjà amenaça de generar una nova crisi econòmica mundial, és sorprenent que Treball torni a centrar-se en un atac populista i de profunda càrrega ideològica contra el món de l’empresa, amb possibles implicacions negatives. Un atac que no fa sinó generar major desconfiança i descoratjar les inversions al nostre país”, ha etzibat la patronal dirigida per Antonio Garamendi.
De fet, des de la CEOE critiquen que “plantejar una suposada falta de democràcia en l’empresa per a tornar a posar sobre la taula un model socioeconòmic propi de règims autoritaris del passat suposa, al mateix temps, un nou menyspreu a la negociació col·lectiva” i critiquen la postura del govern espanyol per negociar aquests canvis, assenyalant que cal defensar la negociació col·lectiva, ja que és “precisament un dels espais més genuïnament democràtics en aquest moment, recollit amb aquesta naturalesa en la Constitució espanyola”.
Democratitzar les empreses, la proposta de Yolanda Díaz
El ministeri espanyol buscar donar veu als treballadors en les decisions de les empreses i permetre la participació en la propietat d’aquestes, amb l’article 129.2 de la Constitució espanyola. Una reforma que Díaz defensa argumentant que “divuit estats membres tenen fórmules de codecisió, de veu i de participació en el model productiu europeu i és Espanya realment, l’anomalia en la ubicació de la participació de la gent treballadora en el si dels llocs on es prenen les decisions importants en les empreses”. Díaz, però, es va treure de sobre les sospites sobre un intervencionisme de l’estat i assegura que “no volem amb aquest projecte de país cooperativitzar les empreses mercantils, la qual cosa volem és democratitzar les empreses mercantils i fer un pas endavant”.