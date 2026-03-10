La política económica española suma un nuevo capítulo de la serie entre las empresas y el Gobierno. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha cerrado la puerta a la propuesta de «democratización» de las empresas impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En un comunicado recogido por Europa Press, la patronal española ha señalado que no se sentará a negociar con el ministerio encabezado por Yolanda Díaz, ya que considera la propuesta como «un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada».

«En un momento en el cual el conflicto armado en Oriente Medio amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas. Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desincentivar las inversiones en nuestro país», ha espetado la patronal dirigida por Antonio Garamendi.

De hecho, desde la CEOE critican que «plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo menosprecio a la negociación colectiva» y critican la postura del gobierno español por negociar estos cambios, señalando que se debe defender la negociación colectiva, ya que es «precisamente uno de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española».

Democratizar las empresas, la propuesta de Yolanda Díaz

El ministerio español busca dar voz a los trabajadores en las decisiones de las empresas y permitir la participación en la propiedad de estas, con el artículo 129.2 de la Constitución española. Una reforma que Díaz defiende argumentando que «dieciocho estados miembros tienen fórmulas de codecisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas». Díaz, sin embargo, se desvinculó de las sospechas sobre un intervencionismo del estado y asegura que «no queremos con este proyecto de país cooperativizar las empresas mercantiles, lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante».