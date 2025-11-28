L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat una dècima aquest mes de novembre i se situa en el 3% per la caiguda del preu de l’electricitat, segons les dades avançades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest descens trenca amb una ratxa de dos mesos consecutius amb la inflació interanual a l’alça després que a l’octubre tanqués amb el nivell més alt de l’últim any i mig (3,1%).
Tant l’INE com el Ministeri d’Economia atribueixen la baixada de la inflació a la caiguda del preu de l’electricitat, que l’any passat van encarir-se. En canvi, l’oci i la cultura, que enguany han caigut menys que el 2024, i els aliments i begudes no alcohòliques, que han pujat de preu en contrast al novembre de fa un any, han estat els principals impulsors de la inflació.
L’IPC subjacent puja
L’IPC subjacent, que no inclou els preus més volàtils com l’energia o els aliments no elaborats, ha pujat una dècima i s’enfila fins al 2,6%. De confirmar-se, la inflació subjacent arribaria al nivell més alt de l’últim any, ja que el desembre del 2024 també va arribar al 2,6%.
Pel que fa a l’IPC mensual, entre octubre i novembre ha pujat dues dècimes, cinc menys que en el mes anterior. Així mateix, l’IPC harmonitzat (IPCA) rella una dècima la seva taxa interanual aquest novembre, fins al 3,1%, i es manté en nivells estables. La inflació subjacent de l’IPCA es calcula que serà del 2m7%, segons apunta l’INE.
Revalorització de les pensions
Un cop coneguda aquesta dada, es pot calcular les pensions contributives de l’any vinent, que pujaran un 2,7%, la qual cosa equival a uns 572 euros anuals més per a un jubilat que cobri una prestació mitjana. La xifra es confirmarà el pròxim 12 de desembre, quan es publiquin les dades definitives de l’IPC del novembre. Llavors també es podrà conèixer la dada de la inflació a Catalunya.