El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado una décima este mes de noviembre y se sitúa en el 3% debido a la caída del precio de la electricidad, según los datos avanzados publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este descenso rompe con una racha de dos meses consecutivos con la inflación interanual al alza después de que en octubre cerrara con el nivel más alto del último año y medio (3,1%).

Tanto el INE como el Ministerio de Economía atribuyen la bajada de la inflación a la caída del precio de la electricidad, que el año pasado se encareció. En cambio, el ocio y la cultura, que este año han caído menos que en 2024, y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que han subido de precio en contraste con noviembre del año pasado, han sido los principales impulsores de la inflación.

Bombilla encendida en una tienda de luz y electricidad de Barcelona / ACN

El IPC subyacente sube

El IPC subyacente, que no incluye los precios más volátiles como la energía o los alimentos no elaborados, ha subido una décima y se eleva hasta el 2,6%. De confirmarse, la inflación subyacente alcanzaría el nivel más alto del último año, ya que en diciembre de 2024 también llegó al 2,6%.

En cuanto al IPC mensual, entre octubre y noviembre ha subido dos décimas, cinco menos que en el mes anterior. Asimismo, el IPC armonizado (IPCA) reduce una décima su tasa interanual este noviembre, hasta el 3,1%, y se mantiene en niveles estables. La inflación subyacente del IPCA se calcula que será del 2,7%, según señala el INE.

Revalorización de las pensiones

Una vez conocida esta cifra, se pueden calcular las pensiones contributivas del año próximo, que subirán un 2,7%, lo que equivale a unos 572 euros anuales más para un jubilado que cobre una prestación media. La cifra se confirmará el próximo 12 de diciembre, cuando se publiquen los datos definitivos del IPC de noviembre. Entonces también se podrá conocer la cifra de la inflación en Cataluña.

El gobierno español avanza que el aumento de las pensiones se situará alrededor del 2,7% y afectará a 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de prestaciones. El aumento supone 498 anuales más en el caso de la pensión media, que incluye la jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.