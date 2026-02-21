El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que pujarà del 10% al 15% els aranzels globals que va imposar divendres passat després de la garrotada del Tribunal Suprem del país contra la seva política actual de gravàmens. “Després d’una revisió exhaustiva, detallada i completa de la ridícula, mal redactada i extraordinàriament antiamericana decisió sobre aranzels emesa ahir”, ha anunciat Trump a través del seu compte a la xarxa social Truth, “augmentaré, amb efecte immediat, l’aranzel mundial del 10% al nivell totalment permès i legalment comprovat del 15%”.
L’endemà que l’alt tribunal nord-americà van enfonsar la mesura estrella del programa econòmic de la Casa Blanca en una decisió històrica, amb 6 vots a favor i només 3 en contra, Trump ha contraatacat i ha anunciat aquest increment. A més, el president nord-americà ha advertit que durant els pròxims mesos la seva administració “emetrà els nous aranzels legalment permesos” per donar continuïtat al procés “extraordinàriament reeixit” perquè els Estats Units siguin “més grans que mai”.
El Suprem es va pronunciar aquest divendres en contra dels aranzels promulgats en un primer moment per Trump sota la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA), cosa que va suposar la derrota més gran de Donald Trump fins avui des del seu retorn a la Casa Blanca. En una conferència de premsa poques hores després de la decisió, Trump va esclatar la còlera contra el tribunal i contra els jutges conservadors que es van sumar al dictamen contra els seus aranzels, especialment contra Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett, nominats pel mateix president durant el seu primer mandat.
Trump intenta driblar la decisió del Suprem
El cas és que si bé el Suprem va invalidar l’efecte dels aranzels originals sota aquesta llei, Trump ha ordenat aquests nous gravàmens sota un altre instrument com és la Secció 122 de la Llei de Comerç del 1974, que capacita el mandatari per imposar aranzels màxims del 15% per un període inicial de 150 dies. Passat aquest temps, però, els aranzels només podran ser prorrogats amb el consentiment del Congrés dels EUA.
Com ja va denunciar quan va imposar els aranzels originals, Trump ha insistit que aquests gravàmens van dirigits als països que porten “estafant durant dècades” el seu país, “sense cap represàlia”. Trump té ara un termini de cinc mesos per, com ell mateix ha comentat al missatge, “determinar i anunciar nous aranzels legalment permesos” perquè “Amèrica segueixi sent més gran que mai”.