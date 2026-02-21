El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso el pasado viernes después del golpe del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes. «Después de una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer», ha anunciado Trump a través de su cuenta en la red social Truth, «aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%».

Al día siguiente de que el alto tribunal estadounidense hundieran la medida estrella del programa económico de la Casa Blanca en una decisión histórica, con 6 votos a favor y solo 3 en contra, Trump ha contraatacado y ha anunciado este incremento. Además, el presidente estadounidense ha advertido que durante los próximos meses su administración «emitirá los nuevos aranceles legalmente permitidos» para dar continuidad al proceso «extraordinariamente exitoso» para que los Estados Unidos sean «más grandes que nunca».

El Supremo se pronunció este viernes en contra de los aranceles promulgados en un primer momento por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que supuso la derrota más grande de Donald Trump hasta hoy desde su retorno a la Casa Blanca. En una conferencia de prensa pocas horas después de la decisión, Trump estalló de cólera contra el tribunal y contra los jueces conservadores que se sumaron al dictamen contra sus aranceles, especialmente contra Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nominados por el mismo presidente durante su primer mandato.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, al fondo | Europa Press / Contacto / Al Drago – Pool via CNP

Trump intenta esquivar la decisión del Supremo

El caso es que aunque el Supremo invalidó el efecto de los aranceles originales bajo esta ley, Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado este tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EE.UU.

Como ya denunció cuando impuso los aranceles originales, Trump ha insistido en que estos gravámenes van dirigidos a los países que llevan «estafando durante décadas» su país, «sin ninguna represalia». Trump tiene ahora un plazo de cinco meses para, como él mismo ha comentado en el mensaje, «determinar y anunciar nuevos aranceles legalmente permitidos» para que «América siga siendo más grande que nunca».