El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest divendres que l’elegit per succeir Jerome Powell al capdavant de la Reserva Federal (Fed) serà finalment Kevin Warsh, en línia amb el que esperaven els mercats. “Em complau anunciar que nominaré Kevin Warsh per al càrrec de president de la junta de governadors del sistema de la Reserva Federal”, ha afirmat el mandatari en un ‘post’ de la seva xarxa social ‘Truth Social’.
Warsh, de 55 anys, va formar part de l’òrgan rector de la Fed entre el 2006 i el 2011 i les últimes setmanes s’havia convertit en el gran favorit per rellevar Powell una vegada expiri el seu mandat al maig. Ara, Warsh haurà de ser confirmat pel Senat nord-americà en un context marcat per les crítiques a les pressions de la Casa Blanca sobre el banc central nord-americà, la independència del qual es considera fonamental per complir amb el doble mandat de controlar la inflació i impulsar l’ocupació.
El procés de selecció del pròxim president de la Fed ha estat liderat pel secretari del Tresor, Scott Bessent, que la setmana passada ja va assegurar que havien arribat a la darrera fase “quatre candidats fantàstics”. “Warsh sembla ser el més ortodox en matèria de política monetària. No esperaria gaires canvis. En tot cas, posarà èmfasi en el doble mandat, prestant més atenció a la dinàmica del mercat laboral i centrant-se una mica menys en reduir la inflació tan ràpidament com es pugui”, ha avançat el cap d’estratègia de Singular Bank, Roberto Scholtes, en declara.
Què li demana Trump?
El president dels Estats Units, Donald Trump, vol que el nou líder de la Reserva Federal (Fed) que sigui acomodatici i abaixi els tipus d’interès si els mercats “van bé”, i alhora ha avisat que qui no estigui d’acord amb les seves tesis no serà elegit per dirigir el banc central. “Vull que el nou president de la Reserva Federal baixi els tipus d’interès si el mercat va bé, no que destrueixi el mercat sense cap motiu. […] Qualsevol que no estigui d’acord amb mi mai serà president de la Reserva Federal!”, ha indicat un ‘post’ publicat a ‘Truth Social’.