El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que el elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) será finalmente Kevin Warsh, en línea con lo que esperaban los mercados. «Me complace anunciar que nominaré a Kevin Warsh para el cargo de presidente de la junta de gobernadores del sistema de la Reserva Federal», ha afirmado el mandatario en un ‘post’ de su red social ‘Truth Social’.

Warsh, de 55 años, formó parte del órgano rector de la Fed entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había convertido en el gran favorito para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo. Ahora, Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca sobre el banco central estadounidense, cuya independencia se considera fundamental para cumplir con el doble mandato de controlar la inflación e impulsar el empleo.

El proceso de selección del próximo presidente de la Fed ha sido liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada ya aseguró que habían llegado a la última fase «cuatro candidatos fantásticos». «Warsh parece ser el más ortodoxo en materia de política monetaria. No esperaría muchos cambios. En todo caso, pondrá énfasis en el doble mandato, prestando más atención a la dinámica del mercado laboral y centrándose un poco menos en reducir la inflación tan rápidamente como sea posible», ha avanzado el jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes, en declaraciones.

El edificio de la Reserva Federal / EP

¿Qué le pide Trump?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el nuevo líder de la Reserva Federal (Fed) sea acomodaticio y baje los tipos de interés si los mercados «van bien», y al mismo tiempo ha advertido que quien no esté de acuerdo con sus tesis no será elegido para dirigir el banco central. «Quiero que el nuevo presidente de la Reserva Federal baje los tipos de interés si el mercado va bien, no que destruya el mercado sin motivo alguno. […] ¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!», ha indicado un ‘post’ publicado en ‘Truth Social’.