Polònia refreda les esperances de la CE amb el tractat del Mercosur: “És un desastre”

Brussel·les no troba el camí per aprovar el tractat comercial amb el Mercosur. Després de la derrota al Consell Europeu del passat dijous, Polònia, un dels grans crítics de l’acord transatlàntic, ha endurit encara més la seva posició contra els criteris de la Comissió. El president del país, Karol Nawrocki, ha alertat que el pacte seria un “desastre” per al país i per a la Unió, i que suposaria “la devastació de l’agricultura i la indústria”. Segons Nawrocki, la ratificació dels 27 suposarà una entrada de “productes de menor qualitat” al mercat comunitari, especialment en el segment alimentari, però també en l’àmbit fabril. “És un error que es va cometre fa molts anys amb les relacions comercials amb la Xina”, ha lamentat el mandatari.
A diferència dels líders d’altres països contraris a l’entrada en vigor del tractat, com ara França o Itàlia, Nawrocki ha negat que les noves salvaguardes, o les clàusules que reclamen els pagesos per forçar els productes llatinoamericans a arribar a Europa en condicions equiparables a les locals, siguin la solució. “No canviaran res”, ha lamentat; tot criticant que els seus aliats hagin començat a obrir la porta a tirar endavant el pacte en cas que s’incloguin aquesta mena de mesures. “És com aixecar un mur contra un tsunami”, ha comparat. En aquest sentit, ha instat la Comissió a “deixar enrere el diàleg”, i ha cridat l’Elisi i el Palazzo Chigi a constituir una “minoria de bloqueig” que garanteixi que no entra en vigor. “La seguretat alimentària implica produir a prop del consumidor, no importar aliments a 10.000 quilòmetres de distància. Importar aliments produïts amb substàncies prohibides a la UE durant 20 anys és inacceptable”, ha afegit.
Von der Leyen vol el tractat al gener
Malgrat el bloqueig d’alguns països membres, la Comissió ha reiterat aquesta setmana la seva intenció d’aprovar el pacte a principis del 2026. El portaveu comercial de l’executiu comunitari, Olof Gill, ha defensat que Brussel·les ha “fet totes les passes per tranquil·litzar els Estats”. La postura del govern que lidera Ursula von der Leyen és que “l’acord que hi ha sobre la taula” pot rebre el “suport amb confiança” 27. Tot i el xoc frontal amb Polònia, Gill ha defensat que la negativa de la setmana passada va ser producte d’una demanda dels governs per tenir “una mica més de temps per discutir” les clàusules centrals del pacte. Tot i això, sosté que “no hi ha opció de reobrir l’acord” i fer-hi canvis estructurals, com demanen Varsòvia i París, entre altres.
Per tant, el focus de Von der Leyen és a acostar postures amb Roma, després que el govern ultra de Giorgia Meloni concedís el seu suport als crítics i assolís la minoria de bloqueig necessària al Consell. Amb tot, el portaveu ha insistit a la “immensa importància econòmica, diplomàtica i geopolítica” de l’entesa, i ha insistit que confien a tirar-lo endavant en les pròximes setmanes.