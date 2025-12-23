Polonia enfría las esperanzas de la CE con el tratado del Mercosur: «Es un desastre»

Bruselas no encuentra el camino para aprobar el tratado comercial con el Mercosur. Tras la derrota en el Consejo Europeo del pasado jueves, Polonia, uno de los grandes críticos del acuerdo transatlántico, ha endurecido aún más su posición contra los criterios de la Comisión. El presidente del país, Karol Nawrocki, ha alertado que el pacto sería un «desastre» para el país y para la Unión, y que supondría «la devastación de la agricultura y la industria». Según Nawrocki, la ratificación de los 27 supondrá una entrada de «productos de menor calidad» al mercado comunitario, especialmente en el segmento alimentario, pero también en el ámbito fabril. «Es un error que se cometió hace muchos años con las relaciones comerciales con China», ha lamentado el mandatario.

A diferencia de los líderes de otros países contrarios a la entrada en vigor del tratado, como Francia o Italia, Nawrocki ha negado que las nuevas salvaguardas, o las cláusulas que reclaman los agricultores para forzar los productos latinoamericanos a llegar a Europa en condiciones equiparables a las locales, sean la solución. «No cambiarán nada», ha lamentado; criticando que sus aliados hayan comenzado a abrir la puerta a sacar adelante el pacto en caso de que se incluyan este tipo de medidas. «Es como levantar un muro contra un tsunami», ha comparado. En este sentido, ha instado a la Comisión a «dejar atrás el diálogo», y ha llamado al Elíseo y al Palazzo Chigi a constituir una «minoría de bloqueo» que garantice que no entre en vigor. «La seguridad alimentaria implica producir cerca del consumidor, no importar alimentos a 10.000 kilómetros de distancia. Importar alimentos producidos con sustancias prohibidas en la UE durante 20 años es inaceptable», ha añadido.

El presidente polaco, Karol Nawrocki / EP

Von der Leyen quiere el tratado en enero

A pesar del bloqueo de algunos países miembros, la Comisión ha reiterado esta semana su intención de aprobar el pacto a principios de 2026. El portavoz comercial del ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha defendido que Bruselas ha «hecho todos los pasos para tranquilizar a los Estados». La postura del gobierno que lidera Ursula von der Leyen es que «el acuerdo que hay sobre la mesa» puede recibir el «apoyo con confianza» de los 27. A pesar del choque frontal con Polonia, Gill ha defendido que la negativa de la semana pasada fue producto de una demanda de los gobiernos para tener «un poco más de tiempo para discutir» las cláusulas centrales del pacto. Sin embargo, sostiene que «no hay opción de reabrir el acuerdo» y hacer cambios estructurales, como piden Varsovia y París, entre otros.

Por lo tanto, el enfoque de Von der Leyen es acercar posturas con Roma, después de que el gobierno ultra de Giorgia Meloni concediera su apoyo a los críticos y lograra la minoría de bloqueo necesaria en el Consejo. Con todo, el portavoz ha insistido en la «inmensa importancia económica, diplomática y geopolítica» del acuerdo, y ha insistido en que confían en sacarlo adelante en las próximas semanas.