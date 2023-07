Descobreix per dins el creuer més gran del món: un somni o una monstruositat?

La indústria dels creuers sempre està disposada a superar-se. Royal Caribbean, una de les navilieres més importants del món, compta els mesos que falten perquè l’Icon of the Seas, el creuer més gran del món, salpi cap a la seva primera ruta pel mar del Carib. Es tracta d’un vaixell que pesa cinc vegades més que el Titànic i que té capacitat per portar fins a gairebé 10.000 persones entre viatgers i tripulació.

La seva construcció va començar l’any 2021 en unes drassanes finlandeses i està previst que pugui fer el viatge inaugural el gener del 2024. L’Icon of the Seas substitueix un altre vaixell de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas, com el més gran del món i el seu peculiar aspecte no deixa indiferent a ningú: hi ha gent que està impacient per pujar-hi i estrenar-lo i altres que el veuen com una monstruositat sortida del Candy Crush.

L”Icon of the Seas’ té capacitat per gairebé 10.000 persones / Royal Caribbean

Informació bàsica de l”Icon of the Seas’

Tonatge: 250.800 GT

Eslora: 365 metres

Velocitat: 22 nusos (41 km/h)

Capacitat: 7.600 passatgers en màxima ocupació

Tripulació: 2.350 persones

L’Icon of the Seas té 20 cobertes, set piscines i sis tobogans aquàtics. Royal Caribbean assegura que disposa de la cascada més alta, el tobogan d’aigua més alt i el parc aquàtic més gran que s’han construït mai sobre cap vaixell. També es vanta d’haver-hi posat la primera piscina infinita.

L”Icon of the Seas’ té fins a set piscines / Royal Caribbean

Una de les set piscines de l”Icon of the Seas’ / Royal Caribbean

L”Icon of the Seas’ té la piscina més gran del món al mar / Royal Caribbean

Tot a punt per a l’estrena

Fa tot just un mes i mig, l’Icon of the Seas va finalitzar la primera sèrie de proves de navegació per comprovar que tot està en ordre. Més 2.000 especialistes, quatre remolcadors i més de 350 hores de feina han calgut per preparar les primeres proves. Per ara està previst que el vaixell tingui base al Carib i visitarà amb regularitat les Bahames, Mèxic, Sint Maarten i Hondures.

L”Icon of the Seas’ fa 365 metres d’eslora / Royal Caribbean

L”Icon of the Seas’ és el creuer més grans del món / Royal Caribbean