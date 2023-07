Descubre por dentro del crucero más grande del mundo: ¿un sueño o una monstruosidad?

La industria de los cruceros siempre está dispuesta a superarse. Royal Caribbean, una de las navieras más importantes del mundo, cuenta los meses que faltan para que el Icon of the Seas , el crucero más grande del mundo, zarpe hacia su primera ruta por el mar del Caribe. Se trata de un barco que pesa cinco veces más que el Titánic y que tiene capacidad para llevar a casi 10.000 personas entre viajeros y tripulación.

Su construcción empezó en 2021 en unos astilleros finlandeses y está previsto que pueda hacer el viaje inaugural el enero de 2024. El Icon of the Seas sustituye a otro barco de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas , como lo más grande del mundo y su peculiar aspecto no deja indiferente a nadie: hay gente que está impaciente para subir y estrenarlo y otros que lo ven como una monstruosidad salida del Candy Crush.

El ‘Icon of the Seas’ tiene capacidad por casi 10.000 personas / Royal Caribbean

Información básica de la ‘Icon of the Seas’

Tonelaje: 250.800 GT

Eslora: 365 metros

Velocidad: 22 nudos (41 km/h)

Capacitado: 7.600 pasajeros en máxima ocupación

Tripulación: 2.350 personas

El Icon of the Seas tiene 20 cubiertas, siete piscinas y seis toboganes acuáticos. Royal Caribbean asegura que dispone de la cascada más alta, el tobogán de agua más alto y el parque acuático más grande que se han construido nunca sobre un barco. También se vanagloria de haber puesto la primera piscina infinita en un crucero.

El ‘Icon of the Seas’ tiene hasta siete piscinas / Royal Caribbean

Una de las siete piscinas de la ‘Icon of the Seas’ / Royal Caribbean

El ‘Icon of the Seas’ tiene la piscina más grande del mundo en el mar / Royal Caribbean

Todo a punto para el estreno

Hace apenas un mes y medio, el Icon of the Seas finalizó la primera serie de pruebas de navegación para comprobar que todo está en orden. Más 2.000 especialistas, cuatro remolcadores y más de 350 horas de trabajo han hecho falta para preparar las primeras pruebas. Por ahora está previsto que el barco tenga base en el Caribe y visitará con regularidad las Bahamas, México, Sint Maarten y Honduras.

El ‘Icon of the Seas’ hace 365 metros de eslora / Royal Caribbean

