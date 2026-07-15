La inflació suma sis mesos a l’alça a Catalunya: del 2% al 3,2%

La inflació a Catalunya va tornar a guanyar intensitat al juny. L’Índex de Preus de Consum (IPC) es va situar en el 3,2% interanual, una dècima més que al maig i exactament el mateix nivell que la mitjana espanyola. La dada confirma que l’economia catalana ha deixat enrere les taxes properes al 2% registrades a començaments d’any i entra en una nova fase marcada per una inflació més persistent. L’augment és moderat, però significatiu perquè consolida una tendència de fons. Al gener, la inflació catalana se situava en el 2%; al febrer es mantenia en aquest nivell, però a partir de la primavera els preus van reprendre una trajectòria ascendent fins a superar de nou la barrera del 3%.
Retirada de les rebaixes fiscals
Darrere d’aquest repunt hi ha principalment l’encariment de l’energia. La retirada de les rebaixes fiscals aplicades a l’electricitat i al gas ha elevat els costos energètics per a les llars i les empreses. Tot i això, la caiguda dels preus dels carburants ha contribuït a evitar una escalada més intensa de l’IPC.
La dada té una lectura especialment rellevant per al teixit empresarial. Una inflació del 3,2% continua lluny dels màxims de la crisi inflacionista del 2022 i el 2023, però també supera clarament l’objectiu del 2% fixat pel Banc Central Europeu. Això significa que empreses i consumidors continuen operant en un entorn de costos elevats, especialment en sectors intensius en energia, transport o serveis.
Al mateix temps, la persistència de la inflació reforça la pressió sobre salaris i pensions. Els sindicats fa mesos que alerten que l’encariment acumulat de béns i serveis continua erosionant el poder adquisitiu de moltes famílies, malgrat la moderació observada en alguns productes alimentaris. Però la batalla contra l’augment dels preus encara no està guanyada: després d’uns mesos de relativa estabilitat, els indicadors apunten que l’economia espanyola i catalana s’estan acostumant a conviure amb una inflació estructuralment superior a la que es considerava normal abans de la pandèmia.
Els sindicats reclamen mesures urgents
Els sindicats han reaccionat a l’augment d’una dècima de la inflació a Catalunya fins al 3,2% interanual al juny. D’una banda, CCOO reclama l’activació de mesures necessàries per contenir la inflació i que els efectes de la crisi de preus “no el tornin a pagar les persones treballadores” i assenyalen la necessitat de comptar amb un Observatori de Marges Empresarials en l’àmbit català. També demanen analitzar l’impacte en pèrdua de capacitat exportadora pel diferencial entre la inflació a Catalunya i als països de l’entorn. De l’altra, el sindicat UGT es mostra “preocupada” per l’augment de l’IPC que afecta “a la cartera i a les despeses dels treballadors del país” i fa una crida a augmentar els salaris.