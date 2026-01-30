La inflació cau cinc dècimes al gener i se situa en el 2,4%

L’Índex de Preus al Consum (IPC) s’ha moderat cinc dècimes al gener amb relació al desembre i tancarà el mes al 2,4%, segons l’indicador avançat que ha publicat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La caiguda de la inflació s’atribueix “principalment” al preu de l’electricitat, que puja menys que ara fa un any, i dels carburants i lubricants per a vehicles personals. És el descens de l’IPC avançat més pronunciat dels últims 12 mesos i encadena tres mesos consecutius de baixades.
L’IPC del 2,4% del gener és la xifra més baixa des del juny de l’any passat, quan la inflació es va situar en el 2,2%. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els productes més volàtils com els aliments frescs i els productes energètics, continua estable en el 2,6% per tercer mes seguit. En un comunicat, el Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa destaca que l’IPC “continua moderant-se” i cada vegada s’apropa més als objectius del Banc Central Europeu (BCE), que considera una inflació estable quan està al voltant del 2%. Així mateix, el govern espanyol remarca que amb el valor de l’IPC del primer mes de l’any les “famílies continuen guanyant poder adquisitiu”.
Nova classificació de productes
Per la seva banda, l’Institut Nacional d’Estadística ha explicat que amb la publicació de la dada avançada del gener “s’implanta la nova base 2025”, que suposa “l’adaptació de la nova classificació dels productes”, passant de 462 el 2021 a 487 amb el tancament de l’any passat. Aquest canvi implica la inclusió de productes nous com, per exemple, els alvocats o els nabius, en l’alimentació, i refrescs de te o la cervesa amb llimona, a l’apartat de les begudes. D’altra banda, s’eliminen articles que “han deixat de tenir rellevància” com ara les corbates o els mocadors.