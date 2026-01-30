La inflación cae cinco décimas en enero y se sitúa en el 2,4%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha moderado cinco décimas en enero con relación a diciembre y cerrará el mes en el 2,4%, según el indicador adelantado que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída de la inflación se atribuye “principalmente” al precio de la electricidad, que sube menos que hace un año, y de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Es el descenso del IPC adelantado más pronunciado de los últimos 12 meses y encadena tres meses consecutivos de bajadas.

El IPC del 2,4% de enero es la cifra más baja desde junio del año pasado, cuando la inflación se situó en el 2,2%. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles como los alimentos frescos y los productos energéticos, continúa estable en el 2,6% por tercer mes seguido. En un comunicado, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que el IPC “continúa moderándose” y cada vez se acerca más a los objetivos del Banco Central Europeo (BCE), que considera una inflación estable cuando está alrededor del 2%. Asimismo, el gobierno español remarca que con el valor del IPC del primer mes del año las “familias continúan ganando poder adquisitivo”.

Imagen de archivo de una pareja comprando en un supermercado / DIA

Nueva clasificación de productos

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística ha explicado que con la publicación del dato adelantado de enero “se implanta la nueva base 2025”, que supone “la adaptación de la nueva clasificación de los productos”, pasando de 462 en 2021 a 487 con el cierre del año pasado. Este cambio implica la inclusión de productos nuevos como, por ejemplo, los aguacates o los arándanos, en la alimentación, y refrescos de té o la cerveza con limón, en el apartado de las bebidas. Por otro lado, se eliminan artículos que “han dejado de tener relevancia” como las corbatas o los pañuelos.