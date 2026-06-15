El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat aquest dilluns amb sindicats i patronals la signatura del nou Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030, una estratègia que preveu mobilitzar fins a 5.000 milions d’euros per reforçar el pes de la indústria catalana durant els pròxims cinc anys. El document parteix d’una inversió inicial de 4.463 milions, però incorpora el compromís d’ampliar-la fins als 5.000 milions en funció de l’evolució dels recursos pressupostaris disponibles.
Un pla per reforçar el pes de la indústria catalana
Durant l’acte, celebrat al World Trade Center de Barcelona, Illa ha defensat que el nou pacte “prem l’accelerador” en matèria d’infraestructures, que concentren gairebé un terç dels recursos previstos. En total, aquest àmbit rebrà prop de 1.500 milions d’euros, una partida destinada a millorar la mobilitat de persones i mercaderies i a reforçar la competitivitat del teixit industrial català.
El president ha emmarcat el pla en els objectius marcats per la Unió Europea per reforçar la competitivitat industrial i ha assegurat que Catalunya ha de situar-se al capdavant d’aquesta transformació. “Quan decidim un model d’indústria estem decidint el model de país”, ha afirmat. També ha aprofitat per defensar projectes estratègics com l’ampliació de la capacitat de l’aeroport del Prat perquè, segons ha dit, esdevingui un “hub internacional” i un referent en sostenibilitat.
Inversions en sectors estratègics
A banda de les infraestructures, el pacte concentra esforços en la innovació, la formació, el finançament empresarial i el desenvolupament de sòl industrial. Entre les actuacions previstes hi ha inversions vinculades a sectors considerats estratègics, com els semiconductors, la intel·ligència artificial, l’automoció o la indústria agroalimentària. També es preveuen recursos per ampliar l’oferta de formació professional i programes de qualificació per cobrir la manca de personal especialitzat que denuncien moltes empreses.
Un acord amb “mirada de pime”
El document estableix, a més, que almenys el 60% dels recursos arribin a petites i mitjanes empreses sempre que sigui tècnicament i jurídicament possible. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha destacat precisament aquesta “mirada de pime”, mentre que el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha subratllat que el pacte ha de servir per generar més activitat econòmica, innovació i competitivitat. Per la seva banda, UGT i CCOO han celebrat el consens assolit i han posat en valor mesures relacionades amb la mobilitat i la formació. Tots els signants han coincidit a definir el nou Pacte Nacional per a la Indústria com una eina clau per reforçar el pes d’un sector que actualment representa prop del 20% del PIB català.