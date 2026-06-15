El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificado este lunes con sindicatos y patronales la firma del nuevo Pacto Nacional para la Industria (PNI) 2026-2030, una estrategia que prevé movilizar hasta 5.000 millones de euros para reforzar el peso de la industria catalana durante los próximos cinco años. El documento parte de una inversión inicial de 4.463 millones, pero incorpora el compromiso de ampliarla hasta los 5.000 millones en función de la evolución de los recursos presupuestarios disponibles.

Un plan para reforzar el peso de la industria catalana

Durante el acto, celebrado en el World Trade Center de Barcelona, Illa ha defendido que el nuevo pacto “acelera” en materia de infraestructuras, que concentran casi un tercio de los recursos previstos. En total, este ámbito recibirá cerca de 1.500 millones de euros, una partida destinada a mejorar la movilidad de personas y mercancías y a reforzar la competitividad del tejido industrial catalán.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentando el Pacto Nacional para la Industria / ACN

El presidente ha enmarcado el plan en los objetivos marcados por la Unión Europea para reforzar la competitividad industrial y ha asegurado que Cataluña debe situarse a la vanguardia de esta transformación. “Cuando decidimos un modelo de industria estamos decidiendo el modelo de país”, ha afirmado. También ha aprovechado para defender proyectos estratégicos como la ampliación de la capacidad del aeropuerto del Prat porque, según ha dicho, se convierta en un “hub internacional” y un referente en sostenibilidad.

Inversiones en sectores estratégicos

Aparte de las infraestructuras, el pacto concentra esfuerzos en la innovación, la formación, el financiamiento empresarial y el desarrollo de suelo industrial. Entre las actuaciones previstas hay inversiones vinculadas a sectores considerados estratégicos, como los semiconductores, la inteligencia artificial, la automoción o la industria agroalimentaria. También se prevén recursos para ampliar la oferta de formación profesional y programas de cualificación para cubrir la falta de personal especializado que denuncian muchas empresas.

Un acuerdo con «mirada de pyme»

El documento establece, además, que al menos el 60% de los recursos lleguen a pequeñas y medianas empresas siempre que sea técnicamente y jurídicamente posible. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado precisamente esta “mirada de pyme”, mientras que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha subrayado que el pacto debe servir para generar más actividad económica, innovación y competitividad. Por su parte, UGT y CCOO han celebrado el consenso alcanzado y han valorado medidas relacionadas con la movilidad y la formación. Todos los firmantes han coincidido en definir el nuevo Pacto Nacional para la Industria como una herramienta clave para reforzar el peso de un sector que actualmente representa cerca del 20% del PIB catalán.