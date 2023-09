El Govern anuncia una inversió de 120 milions en Formació Professional

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous una inversió de fins a 120 milions d’euros en un programa anomenat Formació Professional en Àrees Prioritàries (FOAP). Concretament, el president ha informat que aquesta xifra suposa “la inversió més gran feta mai” pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i que servirà “per posar en marxa 3.000 cursos i formar prop de 40.000 alumnes”. L’objectiu d’aquest increment en la inversió, ha afirmat el president, és “oferir noves oportunitats laborals a les persones aturades o que volen canviar de feina” i “oferir a les empreses catalanes el personal tècnic qualificat que necessiten”. Aquest pressupost de 120 milions suposa un increment del 40% respecte als 85 milions destinats l’any passat.

El programa, ha explicat Aragonès, “busca atendre especialment aquells col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina”, com són dones, joves, majors de quaranta-cinc anys, persones sense estudis postobligatoris i aturats de llarga durada. Segons ha detallat Aragonès, el FOAP oferirà formació personalitzada per millorar les seves capacitats laborals adequant-les a les demandes del teixit empresarial de cada comarca.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, per la seva part, ha explicat que, malgrat que “tenim les millors dades d’ocupació dels darrers quinze anys”, encara “hi ha més de 300.000 persones en situació d’atur”. Per això, ha assegurat que “el Govern treballa per impulsar polítiques actives d’ocupació que facilitin la inserció al món laboral, especialment als col·lectius més vulnerables”.

Més enllà de les declaracions polítiques, el FOAP anirà destinat a persones que tenen baixa qualificació, tant joves que no tenen una formació professionalitzadora, com col·lectius vulnerables, dones o persones en situació d’atur de llarga durada. Un col·lectiu que es pot veure especialment afavorit per aquesta oferta són totes les persones que han de fer formació associada al nou arrelament per formació. Tanmateix, també contindrà formació especialitzada per oferir millora en la qualificació i facilitar reorientacions professionals a sectors amb alta demanda.

Com s’accedeix a la convocatòria?

Per a la realització i programació dels cursos, el SOC ha obert la convocatòria a les entitats de formació catalanes inscrites o acreditades en el Registre de centres i entitats de formació del SOC. Les sol·licituds ja es poden presentar a través de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat fins al pròxim 18 de setembre. La derivació de les persones estiguin interessades en aquest tipus de formació, es realitzarà a través dels equips d’orientadors i orientadores de les Oficines de Treball del SOC així com a través del cercador de cursos del SOC en el cas que tinguin clars els seus interessos.

Altres aspectes destacats de la convocatòria del FOAP és que la formació orientada a l’obtenció de Certificats de Professionalitat sempre inclou un període de pràctiques en empreses que ofereixen una molt bona oportunitat per posar el peu a l’empresa. També destacable és que enguany els centres de formació veuran incrementat en més d’un 12% els mòduls de subvenció, un fet que es venia reclamant des de fa anys per part del sistema d’FP vinculat al SOC.