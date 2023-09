L’Aeroport de Lleida serà un hub d’energia verda referent a Europa

L’Aeroport de Lleida-Alguaire vol convertir-se en un hub d’energia verda de referència a Europa. De cara a acabar esdevenint aquest hub de referència, la consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat aquest dijous que en les pròximes setmanes s’iniciaran les obres d’adequació per poder produir hidrogen verd a partir de l’energia del parc fotovoltaic actual. Els treballs principals seran la instal·lació d’un electrolitzador per poder transformar l’energia i d’una hidrolinera per al subministrament de l’hidrogen.

Si tot va segons els terminis previstos, la producció de l’hidrogen començarà l’estiu vinent, amb l’objectiu de captar indústria aeronàutica i aeroespacial que estigui desenvolupant solucions basades en motors elèctrics, d’hidrogen i combustibles sintètics (SAF). Amb aquest projecte, l’aeroport liderarà a Europa la promoció de l’energia verda en l’aviació, consolidant-se com un centre d’R+D+I clau per a la transició energètica i com un laboratori de nous projectes aeronàutics i de l’espai al voltant dels combustibles sostenibles.

Imatge de la consellera de Territori, Ester Capella, a l’aeroport de Lleida / Departament Territori

Capella, que ha visitat la instal·lació i ha explicat que aquest nou projecte, ha assegurat que és “una inversió estratègica” a favor de la “sostenibilitat i la descarbonització”, que pretén que l’aeroport “es converteixi en un referent internacional per a la transició energètica de la indústria aeronàutica”. La consellera ha afegit que Lleida-Alguaire “és molt més que un aeroport comercial” i l’ha assenyalat com “un pol d’activitat econòmica, recerca i formació per a l’aviació del futur”. En aquest sentit, Capella ha explicat que “continuem treballant per reforçar la seva potencialitat i aprofitar al màxim les capacitats i potencialitats per tot el que pot generar al territori i a país”.

La consellera ha recalcat que el Govern aposta per “un sistema aeroportuari per tot Catalunya” i per això “vol participar en la gestió de tots els aeroports de Catalunya” perquè “des de la proximitat podem respondre millor les necessitats de la nostra societat, del nostre país i del nostre entorn”.

Inversió de 3,2 milions i autosuficiència

La inversió prevista total per aquest projecte serà dede 3,2 milions d’euros, 1,8 dels quals provenen de fons NextGenerationEU i la resta van a càrrec d’Aeroports de Catalunya i l’Estat. Els socis en l’aplicació de l’hidrogen en vehicles terrestres i drons seran EVARM, una empresa de referència en combustibles alternatius com l’hidrogen, i Aldoratech, que treballa en aplicacions industrials per a drons. El projecte també compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Alhora, cal recalcar que el parc fotovoltaic, que actualment és de 0,3 MWh, s’ampliarà fins als 2,5 MWh a principis de l’any 2025. La producció d’hidrogen verd arribarà llavors a les 50 tones anuals, una xifra que permetrà a l’aeroport convertir-se en una illa energètica autosuficient, a més de continuar subministrant electricitat i hidrogen a les empreses. A tall d’exemple, 50 tones d’hidrogen permeten recórrer 5 milions de quilòmetres en cotxe i generen un estalvi de 12 tones anuals de CO₂.

Gràcies a l’escalabilitat del projecte, en fases posteriors l’increment del parc fotovoltaic permetrà la producció de combustibles sintètics a partir de residus, biomassa i CO₂, completant el conjunt de combustibles sostenibles i esdevenint un hub d’energia verda.