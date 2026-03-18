La Fed manté intactes els tipus d’interès amb un ull posat a l’Iran

La guerra a l’Iran ha forçat la majoria d’institucions econòmiques del planeta, inclosos els bancs centrals. La Reserva Federal ha tancat la seva primera reunió des de l’inici del conflicte a l’Orient Mitjà amb els tipus d’interès congelats en el 3,5%. Davant les més que probables tensions inflacionistes, i contra el criteri del president dels Estats Units, Donald Trump, l’organisme que presideix Jerome Powell ha optat per la prudència monetària. I, de fet, ha fet entendre que continuarà fent-ho a curt termini, sense cap indicació cap a una rebaixa del preu dels diners a curt termini. Powell, d’aquesta manera, manté el pols amb Trump després de la derrota judicial que va patir el seu Departament de Justícia quan un jutge federal va desestimar els càrrecs contra el banquer davant una “absoluta absència de proves”.
Segons els experts de la Fed, l’economia nord-americana dona pistes d’espiral inflacionista. “La inflació roman elevada”, indiquen des de l’institut emissor; mentre no hi ha necessitat d’accelerar l’economia amb una baixada de tipus. A més, la “incertesa roman elevada”, per les “implicacions dels desenvolupaments a l’Orient Mitjà”. “El comitè para atenció als riscos a totes dues bandes del seu mandat dual” -l’estabilitat de preus i la salut del mercat laboral, totes dues variables pressionades per la guerra a l’Iran.
A diferència de la usual fredor dels comunicats de la Fed, el que ha llançat aquest vespre deixa entreveure les intencions dels governadors, fins i tot més enllà de la substitució de Powell esperada per al mes de maig. “El comitè analitzarà amb molt de compte les dades que entren, les previsions econòmiques i els riscos” provocats per la guerra a l’Orient Mitjà a l’hora de “considerar els ajustaments a futur”. A més, sostenen que “està preparat a ajustar la política monetària si els riscos impedeixen assolir les metes” establertes.
Consens sense el trumpisme
A diferència de les darreres reunions de política monetària, Powell ha aconseguit un consens ampli entre la resta de governadors nord-americans. Segons indica el comunicat oficial de l’institut emissor, tots els membres del consell de govern han acceptat la proposta del president de mantenir els tipus d’interès en el 3,5%. L’única excepció ha estat el trumpista Stephen Miran, expresident del consell d’assessors econòmics de la Casa Blanca i la seva corretja de transmissió a la Fed. Miran, però, no s’ha atrevit a reclamar una baixada intensa del preu del crèdit; i ha posat sobre la taula una retallada d’un quart de punt, que ha estat rebutjada per l’absència total de suport de la resta de consellers.