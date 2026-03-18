La Fed mantiene intactos los tipos de interés con un ojo puesto en Irán

La guerra en Irán ha forzado a la mayoría de instituciones económicas del planeta, incluidos los bancos centrales. La Reserva Federal ha cerrado su primera reunión desde el inicio del conflicto en Oriente Medio con los tipos de interés congelados en el 3,5%. Ante las más que probables tensiones inflacionistas, y contra el criterio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el organismo que preside Jerome Powell ha optado por la prudencia monetaria. Y, de hecho, ha dejado claro que continuará haciéndolo a corto plazo, sin ninguna indicación hacia una rebaja del precio del dinero a corto plazo. De esta manera, Powell mantiene el pulso con Trump tras la derrota judicial que sufrió su Departamento de Justicia cuando un juez federal desestimó los cargos contra el banquero ante una «absoluta ausencia de pruebas».

Según los expertos de la Fed, la economía estadounidense da señales de espiral inflacionista. «La inflación permanece elevada», indican desde el instituto emisor; mientras no hay necesidad de acelerar la economía con una bajada de tipos. Además, la «incertidumbre permanece elevada», por las «implicaciones de los desarrollos en Oriente Medio». «El comité presta atención a los riesgos en ambos lados de su mandato dual» -la estabilidad de precios y la salud del mercado laboral, ambas variables presionadas por la guerra en Irán.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo / Europa Press

A diferencia de la habitual frialdad de los comunicados de la Fed, el lanzado esta noche deja entrever las intenciones de los gobernadores, incluso más allá de la sustitución de Powell esperada para el mes de mayo. «El comité analizará con mucho cuidado los datos que entren, las previsiones económicas y los riesgos» provocados por la guerra en Oriente Medio a la hora de «considerar los ajustes a futuro». Además, sostienen que «está preparado para ajustar la política monetaria si los riesgos impiden alcanzar las metas» establecidas.

Consenso sin el trumpismo

A diferencia de las últimas reuniones de política monetaria, Powell ha conseguido un consenso amplio entre el resto de gobernadores estadounidenses. Según indica el comunicado oficial del instituto emisor, todos los miembros del consejo de gobierno han aceptado la propuesta del presidente de mantener los tipos de interés en el 3,5%. La única excepción ha sido el trumpista Stephen Miran, expresidente del consejo de asesores económicos de la Casa Blanca y su correa de transmisión en la Fed. Miran, sin embargo, no se ha atrevido a reclamar una bajada intensa del precio del crédito; y ha propuesto una reducción de un cuarto de punto, que ha sido rechazada por la ausencia total de apoyo del resto de consejeros.