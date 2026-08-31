L’euríbor torna a posar en alerta els hipotecats. L’índex de referència de les hipoteques variables tancarà l’agost al voltant del 3%, després d’encadenar dos mesos consecutius de pujades i situar-se en el seu nivell més alt en gairebé dos anys. Aquest escenari ha fet que els experts tornin a posar sobre la taula una recomanació que havia perdut força durant la baixada dels tipus: si s’ha de contractar ara una hipoteca, el tipus fix ofereix una protecció especialment atractiva.
La clau no és només que l’euríbor pugi, sinó que els bancs encara mantenen unes condicions relativament competitives per a les hipoteques fixes. Algunes de les ofertes més atractives del mercat se situen actualment per sota del 3% de tipus nominal: Ibercaja ofereix un 2,55% TIN en la seva hipoteca fixa bonificada i Banca March, un 2,65%. També hi ha intermediaris que anuncien tipus inferiors, tot i que habitualment exigeixen complir diverses condicions.
Això modifica substancialment el dilema entre fixe i variable. Amb l’euríbor actual, una hipoteca variable que sumi un diferencial bancari a l’índex pot acabar suportant un tipus efectiu superior al de diverses ofertes fixes disponibles avui. Per tant, la variable ja no representa necessàriament l’opció més barata d’entrada: implica apostar que l’euríbor tornarà a baixar en els pròxims anys.
Una quota que queda blindada
El principal avantatge del tipus fix, segons els experts, és que la quota queda determinada des del primer dia. Si els tipus continuen pujant, el client no ho notarà en la seva mensualitat. I si finalment baixen, haurà pagat el preu d’haver comprat aquesta certesa. És precisament aquesta seguretat la que guanya valor en el context actual. L’euríbor ha arribat a superar puntualment el 3% durant l’agost i la seva mitjana mensual se situarà al voltant del 2,95%. A més, les previsions recollides aquests dies apunten que l’índex encara podria continuar pujant, encara que no necessàriament de manera brusca.
Per a una família que assumeix una hipoteca durant 20 o 30 anys, aquesta diferència pot ser decisiva. Una pujada de l’euríbor no afecta només els nous préstecs: també es trasllada a les hipoteques variables existents quan arriba el moment de la revisió.
El mercat no espera una frenada de les hipoteques
Malgrat l’encariment del finançament, el sector no preveu que aquesta pujada de l’euríbor provoqui un refredament significatiu del mercat hipotecari. La demanda d’habitatge continua sent sòlida, en bona part perquè els preus dels lloguers mantenen una forta pressió sobre les famílies que busquen una alternativa en la compra. De fet, la majoria de les noves hipoteques ja es contracten a tipus fix. Segons dades de l’INE, el 60,9% de les hipoteques constituïdes al maig eren fixes, davant del 39,1% de variables. I les dades de diversos intermediaris apunten a una preferència encara més elevada pel tipus fix en les operacions més recents.
Aquesta tendència reflecteix un canvi important en el comportament dels compradors: després de l’escalada de tipus que va començar el 2022, molts clients prefereixen pagar una mica més a canvi de saber exactament quina quota tindran durant tota la vida del préstec.
Els experts consultats per l’Agència Catalana de Notícies destaquen un element que pot resultar especialment rellevant per a qui estigui pensant a hipotecar-se ara: els bancs encara no han traslladat tota la pujada de l’euríbor a les seves ofertes fixes. David Serra, agent hipotecari d’H2B, considera que actualment encara es poden trobar bones condicions i destaca que no s’estan signant hipoteques “mig punt per sobre de fa sis mesos”. Això obre una finestra d’oportunitat. Si els tipus continuen pujant i les entitats endureixen les seves condicions, les hipoteques fixes podrien acabar encarint-se. En canvi, qui aconsegueixi ara un tipus fix competitiu pot quedar protegit davant d’una eventual nova escalada.
Fixar ara o esperar?
La resposta no és igual per a tothom. Una persona amb capacitat per assumir pujades de quota i que confiï en una futura baixada de l’euríbor pot continuar valorant una variable o una hipoteca mixta. Però per a una família que prioritza la previsibilitat i no vol exposar-se a canvis en la quota, el tipus fix guanya atractiu amb l’euríbor fregant el 3%.
I hi ha un altre element que pesa: actualment ja es poden trobar hipoteques fixes amb tipus nominals per sota de l’euríbor. Això significa que el client no està pagant necessàriament una prima molt elevada per eliminar el risc de tipus.
Amb l’euríbor de nou a les portes del 3%, els experts semblen tenir cada vegada més clara la resposta per a qui no vulgui assumir riscos: si el banc ofereix ara un tipus fix competitiu, els experts creuen que pot ser el moment de blindar la hipoteca.