El euríbor vuelve a poner en alerta a los hipotecados. El índice de referencia de las hipotecas variables cerrará agosto alrededor del 3%, después de encadenar dos meses consecutivos de subidas y situarse en su nivel más alto en casi dos años. Este escenario ha hecho que los expertos vuelvan a poner sobre la mesa una recomendación que había perdido fuerza durante la bajada de los tipos: si se ha de contratar ahora una hipoteca, el tipo fijo ofrece una protección especialmente atractiva.

La clave no es solo que el euríbor suba, sino que los bancos aún mantienen unas condiciones relativamente competitivas para las hipotecas fijas. Algunas de las ofertas más atractivas del mercado se sitúan actualmente por debajo del 3% de tipo nominal: Ibercaja ofrece un 2,55% TIN en su hipoteca fija bonificada y Banca March, un 2,65%. También hay intermediarios que anuncian tipos inferiores, aunque habitualmente exigen cumplir varias condiciones.

Esto modifica sustancialmente el dilema entre fijo y variable. Con el euríbor actual, una hipoteca variable que sume un diferencial bancario al índice puede acabar soportando un tipo efectivo superior al de varias ofertas fijas disponibles hoy. Por tanto, la variable ya no representa necesariamente la opción más barata de entrada: implica apostar a que el euríbor volverá a bajar en los próximos años.

Una cuota que queda blindada

La principal ventaja del tipo fijo, según los expertos, es que la cuota queda determinada desde el primer día. Si los tipos continúan subiendo, el cliente no lo notará en su mensualidad. Y si finalmente bajan, habrá pagado el precio de haber comprado esta certeza. Es precisamente esta seguridad la que gana valor en el contexto actual. El euríbor ha llegado a superar puntualmente el 3% durante agosto y su media mensual se situará alrededor del 2,95%. Además, las previsiones recogidas estos días apuntan que el índice aún podría continuar subiendo, aunque no necesariamente de manera brusca.

Para una familia que asume una hipoteca durante 20 o 30 años, esta diferencia puede ser decisiva. Una subida del euríbor no afecta solo a los nuevos préstamos: también se traslada a las hipotecas variables existentes cuando llega el momento de la revisión.

El mercado no espera una frenada de las hipotecas

A pesar del encarecimiento de la financiación, el sector no prevé que esta subida del euríbor provoque un enfriamiento significativo del mercado hipotecario. La demanda de vivienda sigue siendo sólida, en buena parte porque los precios de los alquileres mantienen una fuerte presión sobre las familias que buscan una alternativa en la compra. De hecho, la mayoría de las nuevas hipotecas ya se contratan a tipo fijo. Según datos del INE, el 60,9% de las hipotecas constituidas en mayo eran fijas, frente al 39,1% de variables. Y los datos de varios intermediarios apuntan a una preferencia aún más elevada por el tipo fijo en las operaciones más recientes.

Esta tendencia refleja un cambio importante en el comportamiento de los compradores: tras la escalada de tipos que comenzó en 2022, muchos clientes prefieren pagar un poco más a cambio de saber exactamente qué cuota tendrán durante toda la vida del préstamo.

Un bloc de pisos a Barcelona / ACN

Los expertos consultados por la Agència Catalana de Notícies destacan un elemento que puede resultar especialmente relevante para quien esté pensando en hipotecarse ahora: los bancos aún no han trasladado toda la subida del euríbor a sus ofertas fijas. David Serra, agente hipotecario de H2B, considera que actualmente aún se pueden encontrar buenas condiciones y destaca que no se están firmando hipotecas “medio punto por encima de hace seis meses”. Esto abre una ventana de oportunidad. Si los tipos continúan subiendo y las entidades endurecen sus condiciones, las hipotecas fijas podrían acabar encareciéndose. En cambio, quien consiga ahora un tipo fijo competitivo puede quedar protegido ante una eventual nueva escalada.

¿Fijar ahora o esperar?

La respuesta no es igual para todos. Una persona con capacidad para asumir subidas de cuota y que confíe en una futura bajada del euríbor puede continuar valorando una variable o una hipoteca mixta. Pero para una familia que prioriza la previsibilidad y no quiere exponerse a cambios en la cuota, el tipo fijo gana atractivo con el euríbor rozando el 3%.

Y hay otro elemento que pesa: actualmente ya se pueden encontrar hipotecas fijas con tipos nominales por debajo del euríbor. Esto significa que el cliente no está pagando necesariamente una prima muy elevada por eliminar el riesgo de tipos.

Con el euríbor de nuevo a las puertas del 3%, los expertos parecen tener cada vez más clara la respuesta para quien no quiera asumir riesgos: si el banco ofrece ahora un tipo fijo competitivo, los expertos creen que puede ser el momento de blindar la hipoteca.