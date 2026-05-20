La Unió Europea ha avalat l’acord entre el bloc comercial americà i l’europeu que el president nord-americà, Donald Trump, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, van signar l’estiu passat a Turnberry (Escòcia). Europa s’ha plegat davant Trump i ha ratificat la proposta que farà que es retirin els aranzels a la majoria dels béns industrials estatunidencs, una decisió que a Europa es traduirà en una rebaixa dels aranzels imposats pels Estats Units als productes europeus com l’acer i l’alumini; uns aranzels per aquests productes que se situarà en el 15%.
En una reunió celebrada a Estrasburg entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE s’ha acordat validar l’acord comercial entre Europa i els Estats Units. Un tracte que segons els dirigents europeus permetrà “millorar” les relacions comercials amb el país nord-americà i disposar d’unes salvaguardes “sòlides” i una flexibilitat que pugui protegir els interessos de la UE en cas que “fos necessari”.
En declaracions recollides per l’ACN el ministre d’Energia, Comerç i Indústria del govern de Xipre, Michael Damianos ha assegurat que els dos blocs comercials “comparteixen la relació econòmica més gran i integrada del món” i ha defensat que cal “mantenir una relació transatlàntica estable, predictible i equilibrada” entre Europa i els Estats Units. Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha assegurat que l’aval a aquest acord suposa “que la UE compleix els seus compromisos”.
Un acord volàtil
Dins del pacte hi ha un “mecanisme de salvaguarda” que dota la UE d’eines per poder imposar “possibles increments significatius” d’importacions dels EUA que podrien “causar o amenaçar de causar” danys greus als productes locals. Això fa que l’acord sigui volàtil, ja que la CE podrà iniciar per iniciativa pròpia o per petició de tres o més estats membre una investigació per analitzar si l’increment de les importacions afecta en certa manera algun sector europeu, sempre que la petició sigui “justificada”. Segons han detallat els organismes europeus si hi ha una “evidència justificada” això faria que se suspengués totalment o parcialment l’acord amb els Estats Units.
L’acord contempla que la CE pugui suspendre aquesta relació comercial amb el bloc nord-americà si aquest “no compleix amb la seva part de l’acord” o intervenir en l’acord si els EUA “menyspreen” els objectius del pacte de Turnberry, un fet que suposaria la interrupció de les relacions i la inversió.