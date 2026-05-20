La Unión Europea ha respaldado el acuerdo entre el bloque comercial estadounidense y el europeo que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, firmaron el verano pasado en Turnberry (Escocia). Europa ha cedido ante Trump y ha ratificado la propuesta que hará que se retiren los aranceles a la mayoría de los bienes industriales estadounidenses, una decisión que en Europa se traducirá en una rebaja de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos europeos como el acero y el aluminio; unos aranceles para estos productos que se situarán en el 15%.

En una reunión celebrada en Estrasburgo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE se ha acordado validar el acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Un trato que según los dirigentes europeos permitirá «mejorar» las relaciones comerciales con el país estadounidense y disponer de unas salvaguardas «sólidas» y una flexibilidad que pueda proteger los intereses de la UE en caso de que «fuese necesario».

En declaraciones recogidas por la ACN el ministro de Energía, Comercio e Industria del gobierno de Chipre, Michael Damianos ha asegurado que los dos bloques comerciales «comparten la relación económica más grande e integrada del mundo» y ha defendido que es necesario «mantener una relación transatlántica estable, predecible y equilibrada» entre Europa y Estados Unidos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha asegurado que el respaldo a este acuerdo supone «que la UE cumple sus compromisos».

Un acuerdo volátil

Dentro del pacto hay un «mecanismo de salvaguarda» que dota a la UE de herramientas para poder imponer «posibles incrementos significativos» de importaciones de EE.UU. que podrían «causar o amenazar con causar» daños graves a los productos locales. Esto hace que el acuerdo sea volátil, ya que la CE podrá iniciar por iniciativa propia o por petición de tres o más estados miembros una investigación para analizar si el incremento de las importaciones afecta de alguna manera a algún sector europeo, siempre que la petición sea «justificada». Según han detallado los organismos europeos si hay una «evidencia justificada» esto haría que se suspendiese total o parcialmente el acuerdo con Estados Unidos.

Decenas de contenedores de mercancías preparados en la Zona Franca del Puerto de Barcelona | Gerard Escaich Folch (ACN)

El acuerdo contempla que la CE pueda suspender esta relación comercial con el bloque estadounidense si este «no cumple con su parte del acuerdo» o intervenir en el acuerdo si EE.UU. «menosprecia» los objetivos del pacto de Turnberry, un hecho que supondría la interrupción de las relaciones y la inversión.