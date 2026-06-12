La incertesa sobre una possible pau a l’Orient Mitjà ha fet que la inflació torni a pujar a Catalunya i s’enfili fins al 3,1% al maig segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A Catalunya l’indicador es manté per sota de la mitjana de l’Estat espanyol, la qual se situa en el 3,2%, una xifra que es manté estable en comparació a l’abril. En canvi, a Catalunya la inflació ha augmentat una dècima, un augment que segons el govern espanyol ve motivat per la pressió alcista de la inestabilitat a l’Orient Mitjà i el seu impacte en els carburants i el mercat de transports. Pel que fa a l’altra cara de la moneda, l’executiu espanyol assenyala que s’ha moderat i mantingut l’estabilitat per la contenció dels preus de l’electricitat i el gas. Una actualització de l’IPC que arriba l’endemà que el Banc Central Europeu (BCE) anunciés una pujada de 0,25 punts el tipus d’interès de referència fins a situar-lo en el 2,25%, xifra que suposa el primer increment del tipus des del 2023.
Els carburants es moderen, però mantenen la pressió alcista junt amb els aliments
Uns dels grans causants de l’increment de l’IPC és l’encariment dels carburants i combustibles que es van encarir un 9,6% al maig respecte al mes anterior. Una xifra d’augment, però, que és quatre dècimes inferior a la registrada durant el mes d’abril. El conjunt dels transports va ser el que es va encarir més de pressa amb un 6,3% interanual, mentre que l’electricitat, el gas i altres combustibles es va abaratir en un 3%.
Pel que fa als aliments, aquests van ser el sector on la inflació es va elevar amb més força. En el mes de maig articles com la carn de boví, (9,4%), els ous (+8,6%); i els llegums i les hortalisses fresques (+9,9%) van liderar els augments de preu malgrat que moderin aquestes pujades respecte de l’abril. En canvi, productes com el peix fresc es van encarir superant les dades de l’abril i van registrar una pujada del 8,9%, mentre que el conjunt dels productes de l’alimentació i begudes no alcohòliques es va encarir un 2,4%.