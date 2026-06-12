La incertidumbre sobre una posible paz en Oriente Medio ha hecho que la inflación vuelva a subir en Cataluña y se eleve hasta el 3,1% en mayo según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Cataluña el indicador se mantiene por debajo del promedio del Estado español, que se sitúa en el 3,2%, una cifra que se mantiene estable en comparación con abril. En cambio, en Cataluña la inflación ha aumentado una décima, un aumento que según el gobierno español está motivado por la presión alcista de la inestabilidad en Oriente Medio y su impacto en los carburantes y el mercado de transportes. En cuanto a la otra cara de la moneda, el ejecutivo español señala que se ha moderado y mantenido la estabilidad por la contención de los precios de la electricidad y el gas. Una actualización del IPC que llega al día siguiente de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara una subida de 0,25 puntos del tipo de interés de referencia hasta situarlo en el 2,25%, cifra que supone el primer incremento del tipo desde 2023.

Los carburantes se moderan, pero mantienen la presión alcista junto con los alimentos

Uno de los grandes causantes del incremento del IPC es el encarecimiento de los carburantes y combustibles que se encarecieron un 9,6% en mayo respecto al mes anterior. Una cifra de aumento, sin embargo, que es cuatro décimas inferior a la registrada durante el mes de abril. El conjunto de los transportes fue el que se encareció más rápidamente con un 6,3% interanual, mientras que la electricidad, el gas y otros combustibles se abarataron en un 3%.

Carne de cerdo a la venta en un mercado de Barcelona / Europa Press

En cuanto a los alimentos, estos fueron el sector donde la inflación se elevó con más fuerza. En el mes de mayo artículos como la carne de bovino, (9,4%), los huevos (+8,6%); y las legumbres y hortalizas frescas (+9,9%) lideraron los aumentos de precio a pesar de que moderaron estas subidas respecto a abril. En cambio, productos como el pescado fresco se encarecieron superando los datos de abril y registraron una subida del 8,9%, mientras que el conjunto de los productos de alimentación y bebidas no alcohólicas se encareció un 2,4%.