Les noves dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) mostren que el PIB català va patir un creixement del 2,9% durant el primer trimestre del 2026. Una variació interanual que va suposar que l’economia catalana se situés tres dècimes per sobre del període anterior. Unes xifres de creixement de l’economia catalana que es van situar dues dècimes per sobre del creixement del PIB de l’economia espanyola (2,7%) i dos punts i dues dècimes per sobre de la taxa de la UE (0,7%). Segons l’Idescat aquestes xifres de creixement van venir motivades per l’evolució de la demanda interna, la qual va créixer un 3,3%. Xifres acompanyades del consum de les llars (3,4%) i de la formació bruta de capital (3,3%).
El creixement català
L’Idescat assenyala que la demanda interna, amb una variació del 3,3%. En el cas del consum de les llars aquesta variació va ser del 3,4%, mentre que en el cas de les administracions públiques va augmentar un 2,9% i la inversió en béns d’equipament va mostrar una taxa de l’1,7%. Pel que fa a les vendes a l’estranger aquestes van incrementar un 1,5%, mentre que en el cas de les importacions va ser un 2,7%. En el cas dels serveis es mostra un increment de l’activitat del 3,7%, sent el comerç, transport i hostaleria és la que més va créixer (6,2%) seguit dels indicadors d’activitat, la restauració, el comerç a l’engròs i al detall van ser les branques amb creixements més elevats.
En el cas de les activitats immobiliàries, professionals i altres aquestes van mostrar una taxa del 3,2% mentre que els serveis informàtics, tècnics d’arquitectura i enginyeria, agències de viatges i altres activitats professionals, van ser les més dinàmiques i l’administració pública, educació, sanitat i serveis socials van registrar una taxa de variació del 0,8%. Per altra banda, l’activitat industrial va mostrar una taxa del 0,9%, destacant en aquest cas la indústria farmacèutica i la reparació i instal·lació de maquinària mentre que la construcció va registrar un 5,5% i el sector agrari un 1,6%.