Los nuevos datos publicados por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) muestran que el PIB catalán experimentó un crecimiento del 2,9% durante el primer trimestre de 2026. Una variación interanual que supuso que la economía catalana se situara tres décimas por encima del período anterior. Unas cifras de crecimiento de la economía catalana que se situaron dos décimas por encima del crecimiento del PIB de la economía española (2,7%) y dos puntos y dos décimas por encima de la tasa de la UE (0,7%). Según el Idescat, estas cifras de crecimiento fueron motivadas por la evolución de la demanda interna, la cual creció un 3,3%. Cifras acompañadas del consumo de los hogares (3,4%) y de la formación bruta de capital (3,3%).

El crecimiento catalán

El Idescat señala que la demanda interna, con una variación del 3,3%. En el caso del consumo de los hogares, esta variación fue del 3,4%, mientras que en el caso de las administraciones públicas aumentó un 2,9% y la inversión en bienes de equipo mostró una tasa del 1,7%. En cuanto a las ventas al extranjero, estas incrementaron un 1,5%, mientras que en el caso de las importaciones fue un 2,7%. En el caso de los servicios se muestra un incremento de la actividad del 3,7%, siendo el comercio, transporte y hostelería los que más crecieron (6,2%) seguidos de los indicadores de actividad, la restauración, el comercio al por mayor y al por menor fueron las ramas con crecimientos más elevados.

Imagen de archivo de un edificio en proceso de construcción / ACN

En el caso de las actividades inmobiliarias, profesionales y otras, estas mostraron una tasa del 3,2% mientras que los servicios informáticos, técnicos de arquitectura e ingeniería, agencias de viajes y otras actividades profesionales, fueron las más dinámicas y la administración pública, educación, sanidad y servicios sociales registraron una tasa de variación del 0,8%. Por otro lado, la actividad industrial mostró una tasa del 0,9%, destacando en este caso la industria farmacéutica y la reparación e instalación de maquinaria mientras que la construcción registró un 5,5% y el sector agrario un 1,6%.