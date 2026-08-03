El mes de juny del 2026 ha tornat a marcar xifres de gairebé record a Catalunya. Segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el nombre de turistes internacionals que va rebre Catalunya va ser de 2,02 milions de persones al mes de juny, un registre que suposa un augment de l’1,4% més en comparació al mateix mes el 2025. Aquestes xifres impliquen el nombre més alt d’un mes de juny des del 2019, l’any anterior a la pandèmia de la Covid-19. Precisament des del 2019 no s’assolien més de dos milions de turistes internacionals a Catalunya i només en la primera meitat de l’any el país ha rebut gairebé 9,6 milions de turistes internacionals, un rècord en la sèrie històrica de l’INE -que comptabilitza des del 2016- i suposa un augment del 3,5 del mateix període l’any passat.
Segons les dades de l’INE, la despesa diària per visitant es va situar en els 267 euros de mitjana al mes de juny, una xifra que representa un 6,4% més que l’any passat i implica el segon registre més alt de la sèrie de l’INE només superat pel maig del 2025, quan la despesa dels turistes estrangers va ser de 271 euros.
Catalunya, la més visitada
En comparació a la resta de l’Estat espanyol els Països Catalans guanyen per golejada, ja que Catalunya va ser la segona regió amb més turistes estrangers només superada per les Illes Balears les quals van rebre 2,3 milions de turistes de fora de l’Estat espanyol. Més enllà de les Balears i Catalunya s’hi troben Andalusia (1,5 milions), la Comunitat Valenciana (1,2 milions), les Illes Canàries (1 milió) i Madrid (0,9 milions). De fet, a Catalunya van arribar un 20,8% dels turistes estrangers dels 9,7 milions registrats al juny al total de l’Estat espanyol. Pel que fa a l’origen d’aquests turistes, la gran majoria van venir procedents del Regne Unit (2,3 milions), Alemanya (1,2 milions) i França (un milió).