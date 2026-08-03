El mes de junio del 2026 ha vuelto a marcar cifras de casi récord en Cataluña. Según los datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de turistas internacionales que recibió Cataluña fue de 2,02 millones de personas en el mes de junio, un registro que supone un aumento del 1,4% más en comparación con el mismo mes del 2025. Estas cifras implican el número más alto de un mes de junio desde el 2019, el año anterior a la pandemia de la Covid-19. Precisamente desde el 2019 no se alcanzaban más de dos millones de turistas internacionales en Cataluña y solo en la primera mitad del año el país ha recibido casi 9,6 millones de turistas internacionales, un récord en la serie histórica del INE -que contabiliza desde el 2016- y supone un aumento del 3,5% del mismo periodo el año pasado.

Según los datos del INE, el gasto diario por visitante se situó en los 267 euros de media en el mes de junio, una cifra que representa un 6,4% más que el año pasado e implica el segundo registro más alto de la serie del INE solo superado por mayo del 2025, cuando el gasto de los turistas extranjeros fue de 271 euros.

Afluencia de turistas rodean la Sagrada Familia, a finales de agosto / Marta Cardenal

Cataluña, la más visitada

En comparación al resto del Estado español, los Países Catalanes ganan por goleada, ya que Cataluña fue la segunda región con más turistas extranjeros solo superada por las Islas Baleares las cuales recibieron 2,3 millones de turistas de fuera del Estado español. Más allá de las Baleares y Cataluña se encuentran Andalucía (1,5 millones), la Comunidad Valenciana (1,2 millones), las Islas Canarias (1 millón) y Madrid (0,9 millones). De hecho, a Cataluña llegaron un 20,8% de los turistas extranjeros de los 9,7 millones registrados en junio en el total del Estado español. En cuanto al origen de estos turistas, la gran mayoría vinieron procedentes del Reino Unido (2,3 millones), Alemania (1,2 millones) y Francia (un millón).