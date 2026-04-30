El Banc Central Europeu (BCE) s’ha mantingut fidel a la seva estratègia prudent, com era esperable malgrat algunes pressions, i ha congelat novament el tipus d’interès de referència en el 2%. És la setena pausa consecutiva que signa l’òrgan de govern de l’entitat, malgrat que la crisi energètica derivada de la guerra a l’Orient Mitjà ha provocat un repunt de la inflació de fins al 3%. L’organisme reconeix que són moments d’incertesa, però remarca que la zona euro continua mostrant “capacitat de resistència” i aposta per esperar i veure com evoluciona el conflicte les pròximes setmanes.
L’organisme tornarà a pronunciar-se el pròxim juny, moment en què es preveu que torni a reunir-se per valorar la pujada del tipus d’interès a partir de nous informes que detallin la salut econòmica del continent. El BCE entén que les previsions d’inflació a llarg termini “continuen estant fermament ancordes”, segons ha detallat en un comunicat. Les previsions del març passat apuntaven que la inflació podria situar-se en el 2% l’any vinent, xifra que persegueix l’organisme.
Malgrat aquesta decisió, el mateix comunicat del BCE apunta que els riscos vinculats a la inflació “s’han intensificat”. “El conflicte –admet el BCE– ha donat lloc a un acusat increment dels preus de l’energia, impulsant la inflació i afectant el clima econòmic”. En tot cas, al·lega que el creixement de la inflació dependrà de la “intensitat i la durada” de la crisi energètica; és a dir, “del temps que duri la guerra”. Com més llarga sigui, més car serà l’energia, cosa que encareix la producció de qualsevol altre producte.
Els altres dos tipus que controla el BCE també continuen sense canvis. El bàsic es queda en el 2,15% i els tipus per als préstecs immediats continuen alhora en el 2,4%.
Creixement de la inflació
La inflació s’ha accelerat quatre dècimes respecte de la dada pública del passat mes de març. Tal com ha admès el BCE, aquest creixement ve motivat sobretot per un repunt del 10,9% interanual del cost de l’energia, segons les dades preliminars d’Eurostat. L’increment duplica el del març (5,1%). Excloent l’energia del càlcul, la inflació a la zona euro se situa en el 2,2%. Altres béns que creixen són els no energètics, que creixen un 0,8%, o els serveis, amb una crescuda del 3%.