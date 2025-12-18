La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha tornat a mostrar públicament el seu suport a Volodímir Zelenski i Ucraïna durant la guerra amb Rússia. Lagarde ha assegurat, en declaracions recollides per l’ACN, que està “totalment convençuda” que els líders europeus trobaran la manera de garantir el suport financer al règim de Kíev. La presidenta del BCE ha apostat per trobar una “solució” al bloqueig de fons per a Ucraïna i allargar la guerra amb Rússia. “Pot ser que s’hi arribi amb els mètodes europeus habituals, donant voltes a l’assumpte i durant molt de temps, […] però estic segura que trobaran una solució perquè és una qüestió massa important”, ha destacat Lagarde.
Tot i les declaracions de Lagarde, la mateixa presidenta del BCE ha volgut treure’s de sobre la responsabilitat sobre el compromís d’Europa amb Kíev i el paper que juguin els organismes europeus, assenyalant que el BCE només avaluarà si la decisió que prenguin els estats és compatible o no amb els tractats europeus i el dret internacional. “Formem part d’una zona del món que s’enorgulleix de respectar l’estat de dret, i aquesta és una de les característiques de la nostra democràcia”, ha assegurat Lagarde.
Prop de 100.000 milions d’euros russos en l’aire
L’opció preferent que té Europa sobre la taula és la d’entregar un macropréstec al règim de Kíev per valor de, com a mínim, 90.000 milions d’euros que sortiran a partir dels actius russos -com per exemple milions de la venda del club de futbol anglès Chelsea- que la Unió Europea ha congelat per l’esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna. Aquesta proposta de préstec per a Ucraïna no compta amb el quòrum de tota la UE i, per exemple, Bèlgica es mostra especialment escèptica sobre aquesta inversió i les conseqüències que puguin derivar d’aquesta mesura. Lagarde, de totes maneres, s’ha tret la responsabilitat de sobre assegurant que el BCE no pot validar “abans d’hora un mecanisme” i que la funció del banc d’Europa és “respondre a les sol·licituds” que se li plantegen.