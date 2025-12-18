La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a mostrar públicamente su apoyo a Volodímir Zelenski y Ucrania durante la guerra con Rusia. Lagarde ha asegurado, en declaraciones recogidas por la ACN, que está «totalmente convencida» de que los líderes europeos encontrarán la manera de garantizar el apoyo financiero al régimen de Kiev. La presidenta del BCE ha apostado por encontrar una «solución» al bloqueo de fondos para Ucrania y prolongar la guerra con Rusia. «Puede que se llegue a ello con los métodos europeos habituales, dando vueltas al asunto y durante mucho tiempo, […] pero estoy segura de que encontrarán una solución porque es una cuestión demasiado importante», ha destacado Lagarde.

A pesar de las declaraciones de Lagarde, la misma presidenta del BCE ha querido quitarse de encima la responsabilidad sobre el compromiso de Europa con Kiev y el papel que jueguen los organismos europeos, señalando que el BCE solo evaluará si la decisión que tomen los estados es compatible o no con los tratados europeos y el derecho internacional. «Formamos parte de una zona del mundo que se enorgullece de respetar el estado de derecho, y esta es una de las características de nuestra democracia», ha asegurado Lagarde.

El presidente francés Emmanuel Macron con la presidenta del BCE Christine Lagarde / EP

Cerca de 100.000 millones de euros rusos en el aire

La opción preferente que tiene Europa sobre la mesa es la de entregar un macropréstamo al régimen de Kiev por valor de, como mínimo, 90.000 millones de euros que saldrán a partir de los activos rusos -como por ejemplo millones de la venta del club de fútbol inglés Chelsea- que la Unión Europea ha congelado por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta propuesta de préstamo para Ucrania no cuenta con el quórum de toda la UE y, por ejemplo, Bélgica se muestra especialmente escéptica sobre esta inversión y las consecuencias que puedan derivar de esta medida. Lagarde, de todas maneras, se ha quitado la responsabilidad de encima asegurando que el BCE no puede validar «antes de tiempo un mecanismo» y que la función del banco de Europa es «responder a las solicitudes» que se le plantean.