L’economia catalana augmenta un 1,5% respecte al segon trimestre de 2022

L’economia catalana continua creixent després de recuperar les xifres prepandèmia. Segons ha informat l’Idescat aquest dijous, el PIB de Catalunya ha registrat una variació interanual de l’1,5% al segon trimestre del 2023. Des de l’òptica de la demanda, aquest resultat ve determinat pel creixement de l’1,4% de la demanda interna, que ha registrat els creixements més elevats en el consum de les administracions públiques (2,5%) i el consum de les llars (1,2%). A més, les exportacions totals presenten unes taxes de variació del 9,5% i les importacions totals augmenten en un 8,0%, de fet tot apunta que el país podria tornar a batre rècords en aquesta matèria aquest 2023.

Comparativament, l’economia catalana creix al segon trimestre en termes interanuals tres dècimes per sota de l’economia espanyola, que ha marcat un augment de l’1,8%. Respecte de la UE-27 el creixement català es força notable, concretament és un punt i una dècima superior. Pel que fa a la variació intertrimestral del PIB a Catalunya ha estat d’un 0,2%, dues dècimes menys que la taxa espanyola (0,4% avanç) i una dècima per sobre de la taxa de la UE-27 (0,1%).

Augment de la demanda interna

Des de l’òptica de la demanda, el bon comportament del PIB s’explica principalment per l’augment de l’1,4% de la demanda interna, que ha estat una dècima superior al trimestre anterior (1,3%). Per components, es registra un creixement del 2,5% del consum de les administracions públiques i de l’1,2% del consum de les llars. La formació bruta de capital ha crescut un 0,7%, com a resultat de la taxa de variació de la formació bruta de béns d’equipament d’un -2,6% i de la formació bruta en construcció, que manté un creixement del 4,8%.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger presenten una variació interanual d’un 9,5%, cinc punts inferior al primer trimestre de 2023 (14,5%). Així mateix, les exportacions de béns i serveis han crescut un 6,5%, principalment per l’augment de les vendes exteriors enregistrat en la branca de vehicles de motor un cop superada la crisi de semiconductors. El consum turístic dels estrangers en el territori ha crescut un 24,4% respecte de l’any anterior gràcies a la pràctica recuperació total del turisme. L’evolució de les importacions totals mostra una variació interanual del 8,0%, dues dècimes més que en el període anterior (7,8%), derivat de l’increment de les importacions de béns i serveis del 7,2% i del consum dels residents a l’estranger (24,5%).

La construcció fonamenta l’augment de l’oferta

Des de l’òptica de l’oferta, la construcció —amb una variació del 5,5%— és el sector que més creix, tot i que amb menys intensitat que el trimestre anterior. La indústria creix un 1,3% i els serveis un 1,2%. Finalment, l’agricultura redueix el seu valor afegit un 2,5%.

Pel que fa a la indústria, el sector ha experimentat una variació interanual de l’1,3%, dues dècimes superior al primer trimestre de l’any (1,1%). Per branques d’activitat, incrementa la producció de la indústria farmacèutica i de la fabricació de vehicles de motor, mentre que la indústria química redueix la seva activitat.

El sector serveis, per la seva part, creix un 1,2%, dos punts i cinc dècimes inferior al trimestre anterior (3,7%). Destaca el creixement de les branques de comerç, transport i hostaleria (3,0%), i, segons els indicadors d’activitat dels serveis, el transport aeri, la restauració i la venda de vehicles de motor són les branques que més han augmentat el seu volum de negoci aquest trimestre. Pel que fa a les activitats immobiliàries, professionals i d’altres, presenten una taxa del 0,6%, i, segons els indicadors d’activitat dels serveis, els serveis jurídics, les agències de viatges i les altres activitats professionals, científiques i tècniques són les que més han augmentat el seu volum de negoci. Finalment, l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials mostra una taxa de variació negativa del 0,6%.

El sector de la construcció presenta una taxa de variació interanual del 5,5%, sis dècimes inferior al primer trimestre de 2023 (6,1%), i el sector agrari del -2,5%, cinc punts i vuit dècimes superior al període anterior (-8,3%).