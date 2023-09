Calviño analitzarà la compra de Telefónica per evitar riscos de seguretat

La compra de Telefónica ha estat un cop difícil d’assimilar en diversos actors socials de l’estat espanyol. Empreses, polítics i experts han comentat la perillositat que una companyia amb la quantitat de dades que té Telefónica passi a mans d’un altre país. Tan gran ha estat la preocupació que la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño, ha remarcat aquest dimecres que el govern espanyol analitzarà “amb tot el rigor” l’adquisició per part de la saudita STC d’una participació del 9,9% en la companyia Telefònica per assegurar que “no hi ha cap risc des del punt de vista de la seguretat del país i la defensa”.

“Telefónica és una empresa estratègica que està molt present en l’àmbit de la defensa del nostre país, però Espanya és un país seriós que aplicarà els mecanismes i els instruments de manera rigorosa i amb seguretat jurídica, com hem fet en aquests anys”, ha apuntat Calviño en una entrevista en W Ràdio Colombia. D’aquesta manera, la preocupació principal és la fuita de dades que hi podria haver o fins i tot el traspàs de dades personals a empreses d’altres països. Per defensar l’operació, Calviño ha explicat que des de l’estat espanyol s’han impulsat mecanismes per evitar que aquestes inversions puguin tenir un mal des del punt de vista de la defensa i la seguretat del país, però atraient inversions. “Cal trobar el bon equilibri entre la protecció dels interessos estratègics del país i l’atracció d’inversions”, ha recalcat.

Les inversions no deixen de créixer, segons el govern espanyol

Calviño també ha remarcat que és una gran notícia que empreses inversores es fixin en l’estat espanyol com a territori d’inversió. És per això, que el govern espanyol ha vist amb bons ulls aquesta adquisició, ja que segons les fonts governamentals denota una tendència de creixement. De fet, la titular d’Assumptes Econòmics en funcions ha assegurat que Espanya és un dels països europeus que està atraient més inversions, entre altres coses perquè s’ha avançat molt en la transició verda i digital i s’ha impulsat l’energia més neta.