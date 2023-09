Lotte Energy Materials invertirà fins a 1.200 milions a Mont-roig del Camp

Lotte Energy Materials preveu invertir fins a 1.200 milions d’euros en la construcció de la nova fàbrica de làmines de coure a Mont-roig del Camp, segons ha anunciat el Departament d’Empresa i Treball aquest dimecres. Es tracta del doble del pressupost que es va anunciar inicialment el maig del 2022. Amb aquest augment de la inversió prevista, l’empresa sud-coreana té previst construir fins a tres plantes per a la fabricació d’elecfoil, un component essencial en la creació de bateries. La primera plana està prevista que entri en funcionament a partir del 2025 i les altres dues la seguiran. Després de conèixer aquesta novetat tant el Govern com l’Ajuntament del municipi han celebrat l’increment pressupostari de la companyia que permetrà a Catalunya “consolidar-se com a referent industrial de la mobilitat al sud d’Europa”.

Pel que fa a la primera planta, aquesta comptarà amb una capacitat de producció anual de fins a 30.000 tones d’elecfoil i permetrà la creació de 200 llocs de treball. Una plantilla que es repetirà a la resta de plantes, arribant a un total de 600 treballadors. El complex es construirà al polígon industrial dels Comellarets i ocuparà una superfície total de 441.400 metres quadrats.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat que “l’aposta de Lotte Energy Materials a Catalunya, amb una previsió d’inversió i de llocs de treball superior als anunciats inicialment, permetrà consolidar-nos com un territori referent en la indústria de la mobilitat al sud d’Europa”. Torrent també ha subratllat que projectes com el de la companyia sud-coreana “estan completament alineats amb una de les prioritats d’aquest Govern, com és la reindustrialització de Catalunya amb projectes d’alt valor estratègic, generadors de llocs de treball de qualitat i amb efecte arrossegador”.

Per la seva banda, l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha celebrat que el nou acord esdevé “un primer gran pas administratiu per fer realitat un projecte que fa temps que es va anunciar i que després d’un any de negociacions s’ha pogut concretar i millorar”. “No podem estar més satisfets”, ha afirmat. De fet, aquest dimecres es preveu que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprovi l’acord signat el passat 23 d’agost a Seül.