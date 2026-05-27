Les donacions arriben al seu màxim a Catalunya des del 2007

Catalunya va assolir durant el 2025 el seu màxim en donacions en vida en prop de dues dècades. Aquesta modalitat va augmentar més d’un 20% durant el curs passat fins a gairebé les 23.000, una tendència que es manté al llarg del primer trimestre del 2026. Així ho indiquen les darreres dades recollides en el cinquè Observatori Notarial publicat aquest dimecres i recollit per l’ACN, que també apunta que l’adjudicació d’herències va a la baixa des del 2023. L’any passat se’n van adjudicar 60.323, la meitat de les quals d’entre 100.000 i 500.000 euros, i amb una mitjana de 237.000 euros heretats.
El volum de donacions registrat l’any passat pels notaris catalans apuntala amb força la tendència a l’alça que es va iniciar més tímidament l’any 2024 (de 17.669 a 18.801). L’increment del 2025 és d’un 22% respecte a aquell any i es deu principalment a la pujada de les donacions entre pares i fills per fer front a la compra d’habitatge, sigui amb donacions monetàries o directament la transmissió d’un habitatge familiar. Una tendència s’està mantenint en l’inici d’aquest any 2026, ja que durant el primer trimestre s’han tramitat 6.188 donacions, que ja són un 20% més que les que s’havien autoritzat en aquest període l’any passat (5.141).
Pel que fa als testaments, aquests són l’altre tipus d’acta notarial que continua creixent, assolint xifres rècord durant el 2025. En total, se’n van autoritzar 144.140, un 3% més que l’any anterior. D’aquesta manera, Catalunya continua situant-se entre els territoris europeus amb un percentatge més elevat de ciutadans que formalitzen el seu testament. Quant als documents de voluntats anticipades van experimentar un important descens interanual (-24%), una davallada que els notaris catalans atribueixen a “l’aparició de noves vides fora de l’àmbit notarial” per formalitzar-los.
Herències majoritàriament entre els 100.000 i 500.000 euros
Les dades de l’Observatori Notarial també assenyalen que la franja d’edat més receptora d’herències té entre 56 i 70 anys, i va augmentant “a causa de l’envelliment de la població”. Més de la meitat de les herències conté un valor d’entre 100.000 i 500.000 euros, i en conjunt contenen 237.000 euros de mitjana. Els notaris han comptabilitzat unes 2.400 herències d’entre 1 i 5 milions d’euros, 225 herències de més de 5 milions d’euros, i també un petit grup d’herències superiors a 100 milions d’euros.