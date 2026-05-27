Las donaciones alcanzan su máximo en Cataluña desde 2007

Cataluña alcanzó durante 2025 su máximo en donaciones en vida en cerca de dos décadas. Esta modalidad aumentó más de un 20% durante el año pasado hasta casi las 23.000, una tendencia que se mantiene a lo largo del primer trimestre de 2026. Así lo indican los últimos datos recogidos en el quinto Observatorio Notarial publicado este miércoles y recogido por la ACN, que también apunta que la adjudicación de herencias va a la baja desde 2023. El año pasado se adjudicaron 60.323, la mitad de las cuales entre 100.000 y 500.000 euros, y con una media de 237.000 euros heredados.

El volumen de donaciones registrado el año pasado por los notarios catalanes apuntala con fuerza la tendencia al alza que se inició más tímidamente en 2024 (de 17.669 a 18.801). El incremento de 2025 es de un 22% respecto a ese año y se debe principalmente al aumento de las donaciones entre padres e hijos para hacer frente a la compra de vivienda, ya sea con donaciones monetarias o directamente la transmisión de una vivienda familiar. Una tendencia que se está manteniendo en el inicio de este año 2026, ya que durante el primer trimestre se han tramitado 6.188 donaciones, que ya son un 20% más que las que se habían autorizado en este periodo el año pasado (5.141).

En cuanto a los testamentos, estos son el otro tipo de acta notarial que continúa creciendo, alcanzando cifras récord durante 2025. En total, se autorizaron 144.140, un 3% más que el año anterior. De esta manera, Cataluña continúa situándose entre los territorios europeos con un porcentaje más elevado de ciudadanos que formalizan su testamento. En cuanto a los documentos de voluntades anticipadas experimentaron un importante descenso interanual (-24%), una caída que los notarios catalanes atribuyen a “la aparición de nuevas vidas fuera del ámbito notarial” para formalizarlos.

Herencias mayoritariamente entre los 100.000 y 500.000 euros

Los datos del Observatorio Notarial también señalan que el rango de edad más receptor de herencias tiene entre 56 y 70 años, y va aumentando “debido al envejecimiento de la población”. Más de la mitad de las herencias contiene un valor de entre 100.000 y 500.000 euros, y en conjunto contienen 237.000 euros de media. Los notarios han contabilizado unas 2.400 herencias de entre 1 y 5 millones de euros, 225 herencias de más de 5 millones de euros, y también un pequeño grupo de herencias superiores a 100 millones de euros.