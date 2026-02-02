Dia històric per a la borsa espanyola. L’Ibex-35 ha tancat la sessió d’aquest dilluns superant els 18.000 punts, una fita que no s’havia assolit en tots els seus anys d’història. El principal índex de les borses i els mercats espanyols ha superat aquesta barrera històrica després que els inversors s’hagin decantat pel mercat de valors en detriment dels materials preciosos, com l’or i la plata -els quals van assolir màxims la setmana passada. L’Ibex-35 ha tancat la sessió d’avui enfilant-se fins als 18.115,20 punts, cosa que suposa un creixement de l’1,13% des que el parquet ha obert aquest matí. Una fita que arriba en una setmana clau per als inversors, ja que es presenten els resultats d’alguns bancs que cotitzen, com ara el BBVA, i la decisió de tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE).
L’índex va assolir els 17.000 punts per primera vegada a mitjan desembre, per la qual cosa només ha necessitat sis setmanes per a guanyar altres 1.000 enters. Amb aquestes dades, doncs, l’índex ja acumula un creixement del 3,2% en poc més del primer mes de l’any. En 2025, el selectiu es va revalorar prop d’un 50% al ritme dels valors bancaris, que també van duplicar les seves cotitzacions. A banda de l’impacte de la desfeta del mercat de matèries primeres, els analistes destaquen l’impacte que està provocant la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de nomenar a Kevin Warsh com a pròxim president de la Reserva Federal, que ha portat a pujades en la renda variable europea. L’impacte borsari també s’ha notat a Wall Street. En concret, després de tancar amb pèrdues divendres, aquest dilluns cotitzaven amb pujades: el Dow Jones es revalorava un 0,87% al tancament de la sessió a Europa; el Nasdaq, amb un avanç del 0,56%; i el S&P500, del 0,54%.
Els valors a l’alça de l’Ibex
D’acord amb les dades registrades al tancament de la jornada, el valor alcista de l’Ibex-35 és el d’ArcelorMittal, amb un creixement del 3,92%. El segueix IAG amb un +3,63%, Unicaja (+3,05%), Sabadell (+2,75%) i Santander (+2,49%). Per darrere, s’han situat Solaria (-2,47%), Endesa (-1,38%), Repsol (-1,18%) i Acciona Energia (-1,03%). De fet, seguint la línia de l’or i la plata, el preu del petroli també ha caigut aquest dilluns, amb el barril de Brent -la referència a Europa- registrant un descens del 6,58%. Pel que fa a les divises, l’euro s’ha devaluat un 0,35% en comparació amb el dòlar, fins a negociar-se a un tipus de canvi d’1,1811 dòlars per cada euro.