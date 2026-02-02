Día histórico para la bolsa española. El Ibex-35 ha cerrado la sesión de este lunes superando los 18.000 puntos, un hito que no se había alcanzado en todos sus años de historia. El principal índice de las bolsas y los mercados españoles ha superado esta barrera histórica después de que los inversores se hayan decantado por el mercado de valores en detrimento de los materiales preciosos, como el oro y la plata, los cuales alcanzaron máximos la semana pasada. El Ibex-35 ha cerrado la sesión de hoy subiendo hasta los 18.115,20 puntos, lo que supone un crecimiento del 1,13% desde que el parquet abrió esta mañana. Un hito que llega en una semana clave para los inversores, ya que se presentan los resultados de algunos bancos que cotizan, como el BBVA, y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

El índice alcanzó los 17.000 puntos por primera vez a mediados de diciembre, por lo que solo ha necesitado seis semanas para ganar otros 1.000 enteros. Con estos datos, el índice ya acumula un crecimiento del 3,2% en poco más del primer mes del año. En 2025, el selectivo se revalorizó cerca de un 50% al ritmo de los valores bancarios, que también duplicaron sus cotizaciones. Aparte del impacto de la caída del mercado de materias primas, los analistas destacan el impacto que está provocando la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de nombrar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, lo que ha llevado a subidas en la renta variable europea. El impacto bursátil también se ha notado en Wall Street. En concreto, tras cerrar con pérdidas el viernes, este lunes cotizaban con subidas: el Dow Jones se revalorizaba un 0,87% al cierre de la sesión en Europa; el Nasdaq, con un avance del 0,56%; y el S&P500, del 0,54%.

El Palacio de la Bolsa de Madrid / Europa Press

Los valores al alza del Ibex

De acuerdo con los datos registrados al cierre de la jornada, el valor alcista del Ibex-35 es el de ArcelorMittal, con un crecimiento del 3,92%. Le sigue IAG con un +3,63%, Unicaja (+3,05%), Sabadell (+2,75%) y Santander (+2,49%). Por detrás, se han situado Solaria (-2,47%), Endesa (-1,38%), Repsol (-1,18%) y Acciona Energía (-1,03%). De hecho, siguiendo la línea del oro y la plata, el precio del petróleo también ha caído este lunes, con el barril de Brent -la referencia en Europa- registrando un descenso del 6,58%. En cuanto a las divisas, el euro se ha devaluado un 0,35% en comparación con el dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1811 dólares por cada euro.