L’ACCO alerta que la regulació de les VTC entra en conflicte amb el TJUE

L’Autoritat Catalana de la Competència critica el desajustament de les mesures de regulació de les VTC del darrer decret espanyol a la recent sentència del TJUE sobre el sector. Des de l’ACCO, entre altres qüestions, alerten que la norma no elimina la ràtio 1/30, que limita a un vehicle de plataformes per cada 30 taxis circulant a les ciutats. Tampoc ho estan, lamenten, els requisits addicionals que limiten la concessió de llicències als vehicles amb conductor. D’aquesta manera, l’Autoritat catalana critica que “el govern espanyol ha desaprofitat l’ocasió per engegar un procés de revisió complet” que estableixi un marc regulador clar al sector del transport sota demanda.

Segons l’ACCO, la limitació als vehicles amb conductor és “inadequada”, tot i les “raons imperioses d’interès general” exposades per l’executiu espanyol –com ara la protecció del medi ambient o la bona gestió del transport a l’espai públic–. Més enllà fins i tot d’aquesta justificació, Competència constata que el decret permetria “restriccions quantitatives addicionals”. Els governs regionals podrien, alerta l’entitat, restringir la circulació d’VTCs “sense que consti cap justificació o fonamentació al respecte ni, molt menys, cap anàlisi sobre la proporcionalitat o l’existència d’alternatives”. Atès aquest conflicte, l’Autoritat assegura que vigilarà les normes que s’aprovin a Catalunya emparades per aquest decret per “informar-les des d’una perspectiva de la competència”.

Facilitar l’activitat

Segons l’ACCO, la regulació impulsada per les administracions públiques sobre el sector del transport sota demanda “hauria de propiciar un entorn de mercat que possibilités el desenvolupament de l’activitat, reconeixent els drets i obligacions equivalents als diferents operadors” –un entorn que, segons la valoració, no es donaria sota el decret espanyol–. Així, reclama que, en l’esforç regulador del sector de les VTC, es respectin “el principi de necessitat, proporcionalitat i no discriminació” per minimitzar la “distorsió” al mercat. La norma, postil·len, hauria de buscar “tant el benefici de les persones consumidores i usuàries com de la ciutadania en general en termes de congestió i contaminació”.