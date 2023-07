Seat continua ampliant la seva línia de producció a Catalunya. Aquesta vegada, el president de Seat, Wayne Griffits, ha anunciat que l’empresa invertirà 300 milions d’euros en la construcció d’una planta d’assemblatge de cel·les de bateries a Martorell (Barcelona), ha informat la companyia en un comunicat aquest dilluns. Aquest és el projecte que la companyia ha presentat pel Perte VEC i ja s’ha quantificat que podria donar feina a més de quatre centenars de persones de manera directa i un centenar més indirectament. Griffiths ha explicat que en les noves instal·lacions “s’assemblaran les cel·les que fabricarà PowerCo en la gigafactoria de Sagunt (València)“.

La planta tindrà una superfície de 64.000 metres quadrats i està previst que les obres comencin en les pròximes setmanes i acabin el 2025. “Estarà connectada amb el Taller 10, on fabricarem alguns dels cotxes elèctrics del Grup Volkswagen, incloent-hi el Cupra Raval. Això ajudarà a optimitzar els processos logístics i a reduir la petjada de carboni”, ha afegit Griffiths, qui ja va assegurar amb anterioritat que el nou model de Cupra es fabricaria a Catalunya.

Seat s’ha convertit en una de les marques que més està treballant per impulsar la mobilitat sostenible. De fet, tot el que ha estat innovant fins ara la companyia ha estat per catapultar a l’èxit la seva marca Cupra, la qual està completament electrificada. Sobre aquesta nova construcció, Griffiths ha explicat que es tracta d’unes “instal·lacions fonamentals” per a la companyia i que suposen un impuls als plans de tenir una segona plataforma a Martorell. A més, l’empresari ha reconegut que ens trobem en “un moment clar” i ha explicat que tant Seat com el Grup Volkswagen estan compromesos amb invertir en mobilitat sostenible.

La col·laboració publicoprivada insuficient

Tot i això, l’empresari també ha lamentat la poca activitat institucional sobre aquesta qüestió i ha tornat a reclamar que les institucions espanyoles i europees “han d’estar convençudes i pujar al tren” i que es creï un marc legal que, en les seves paraules, asseguri les inversions del sector. “La col·laboració publicoprivada és imprescindible per a accelerar la transformació, i a Espanya ja s’han fet alguns passos en la bona direcció”, ha assegurat. En paral·lel, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent ha celebrat la notícia i ha explicat que “garanteix el futur de Seat a Catalunya”.

Torrent ha dit que Seat és un “soci estratègic” del Govern en la transició ecològica i en l’àmbit industrial. “Volem continuar treballant acompanyats de Seat i Cupra, i tot l’ecosistema”, ha remarcat el conseller. Segons Torrent, la nova planta d’assemblatge de cel·les de bateries “posiciona de manera positiva” Catalunya en la transició energètica.