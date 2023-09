Els costos laborals marquen un nou rècord a Catalunya amb 3.313 euros

Els costos laborals han marcat un nou rècord a Catalunya. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística, durant el segon trimestre el cost laboral per treballador a Catalunya va pujar fins als 3.313,74 euros al mes, xifra que representa un increment del 6,2% en comparació amb el mateix període del 2022. Aquesta dada situa Catalunya com el quart territori més car de l’estat només per darrere de Madrid, el País Basc i Navarra.

Si comparem la dada amb el trimestre anterior, els costos per treballador van augmentar un 5,7% durant el segon quart de l’any. Pel que fa als salaris, a Catalunya es van situar de mitjana en els 2.490,45 euros, un 5,6% més que el període entre abril i juny de l’any passat i també se situa com la dada més alta de la sèrie històrica de l’INE i la segona més cara de l’estat només per darrere de Madrid.

Per hores, el cost a Catalunya durant el segon trimestre es va situar en els 25,34 euros, substancialment per sobre dels 23,01 euros del trimestre anterior i els 23,67 euros del mateix període de fa un any. Pel que fa al cost salarial total per hora va ser de 19,05 euros, també per sobre dels 16,89 euros del primer trimestre i els 16,32 euros del mateix període del 2022.

Els costos a l’estat augmenten un 5,8%

Si mirem el total de l’estat, el cost laboral mitjà per treballador al mes es va disparar un 5,8% i va superar per primera vegada els 3.000 euros al mes per situar-se en 3.037,52 euros. Aquest increment del cost laboral, amb el qual s’acumulen deu trimestres consecutius d’alces, és quatre dècimes inferior al registrat en el primer trimestre (+6,2%).

El cost laboral per hora efectiva va pujar un 6,5% en taxa anual en el segon quart de l’any, fins als 23,22 euros, a causa del descens en un 0,7% de les hores efectives de treball. Per part seva, el cost laboral per hora pagada va augmentar un 5,5% interanual, fins als 20,02 euros.

El salari de l’hostaleria creix un 7,7% en un any

Pel que fa als diferents sectors, els majors creixements salarials del segon trimestre es van donar en les activitats administratives (+7,8%), l’hostaleria (+7,7%) i transport i emmagatzematge (+7,2%), mentre que el subministrament d’electricitat i gas i el subministrament d’aigua i residus van retallar els seus sous un 7,4% i un 2,1%, respectivament.

En concret, el salari de les activitats administratives es va situar en 1.543,1 euros al mes i el de l’hostaleria, en 1.339 euros. Malgrat protagonitzar totes dues activitats els majors repunts interanuals del cost salarial en el segon trimestre, la seva quantia és la més baixa de totes les seccions d’activitat. En el costat contrari, amb els salaris més elevats, es troben el subministrament d’energia elèctrica (5.536,9 euros); les activitats financeres i d’assegurances (4.346,2 euros); informació i comunicacions (3.267,9 euros); indústries extractives (3.146,5 euros), i Administració Pública (3.030,3 euros).

A Catalunya hi ha més de 30.000 vacants

L’INE ha informat a més que durant el segon trimestre de 2023 es van registrar 148.091 vacants d’ocupació, de les quals el 88,5% pertanyien al sector serveis. Catalunya i Madrid van concentrar el nombre més gran de vacants del segon trimestre, amb 30.800 i 29.424, respectivament, mentre que Extremadura i La Rioja van presentar les menors xifres, amb 430 i 561 vacants.